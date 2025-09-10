Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 septembre 2025

revue de presse

Cameroun: Présidentielle 2025 - Samuel Eto'o fera la campagne de Paul Biya

L'équipe de campagne du président sortant Paul Biya a été rendue publique il y a quelques jours via le journal officiel du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette liste composée d'une centaine de personnes, y figure l'ancien international camerounais Samuel Eto'o.

C'est certainement une entrée en politique définitive et affirmée pour Samuel Eto'o.

En effet, originaire de Ngambè, c'est dans son village natal que Eto'o fera ses débuts en politique dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 pour tenter de garantir une victoire à son candidat au pouvoir depuis 1982, soit 43 ans à la magistrature suprême. (Source allAfrica)

Mondial 2026 (Q) : Le Sénégal frappe fort, le Cap-Vert impressionne, le Nigeria cale

La 8ᵉ journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 a livré son lot d’émotions et de rebondissements. Le Sénégal a réussi un spectaculaire renversement face à la RD Congo, le Cap-Vert a pris une option historique en dominant le Cameroun, pendant que le Nigeria a perdu gros contre l’Afrique du Sud.

Dans l’antre bouillant du stade des Martyrs à Kinshasa, le Sénégal a montré des ressources mentales impressionnantes. Menés 0-2 après 33 minutes de jeu par des Léopards euphoriques (Bakambu 26ᵉ, Wissa 33ᵉ), les Lions ont trouvé les ressources pour inverser la tendance. (Source SportNewsAfrica)

L’UA condamne la frappe israélienne à Doha et met en garde

Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a fermement condamné mardi la frappe israélienne signalée dans la capitale qatarie, avertissant que cette attaque risque d’aggraver davantage la situation déjà précaire au Moyen-Orient. L’armée israélienne a visé des responsables palestiniens à Doha.

Dans une déclaration officielle, le chef de la CUA a exprimé sa « profonde préoccupation » face à cette escalade militaire qui touche désormais le territoire qatari, État reconnu pour son rôle de médiateur dans les conflits régionaux.

Le président Youssouf a réitéré la position traditionnelle de l’organisation panafricaine en appelant à « la retenue, au respect de la souveraineté et à la protection des civils. » (Source apanews)

Guinée: L'étau politique se resserre avant le référendum sur la nouvelle Constitution

La suspension de trois partis majeurs, le 22 août 2025, marque une nouvelle étape dans la fermeture du jeu politique en Guinée. Le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain pourrait ouvrir la voie à la candidature du chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya.

Le chercheur Vincent Foucher, auteur de plusieurs articles sur la politique guinéenne, explique, face à ce verrouillage, la contestation risque de ne trouver d'issue qu'au sein même de l'armée. (Source The Conversation)

Ouganda: Audience de mise en examen contre Joseph Kony - Juste une formalité !

Que devient-il ? Et où se terre-t-il ? Ce sont des questions que se pose l'opinion internationale au sujet de Joseph Kony, du nom de ce tristement célèbre rebelle ougandais qui a fait la pluie et le beau temps entre juillet 2002 et décembre 2005 dans le Nord de l'Ouganda.

Même s'il a disparu des radars de peur d'être alpagué, cela n'a pas empêché la Cour pénale internationale (CPI) d'ouvrir une enquête contre lui pour, entre autres, meurtres, viols et esclavage sexuel.

Sur la tête du patron de l'Armée de résistance du seigneur (LRA) ainsi que s'appelle son mouvement rebelle, pèse près d'une quarantaine de chefs d'accusation. L'audience de confirmation des charges a débuté, le 9 septembre dernier, et doit se poursuivre sur trois jours. (Source Le Pays)

9ᵉ Congrès panafricain en décembre à Lomé

Le Togo se prépare à accueillir le 9ᵉ Congrès panafricain, prévu du 8 au 12 décembre 2025 à Lomé.

Cet événement réunira des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des juristes, des décideurs politiques, universitaires, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants de la diaspora africaine autour d’un thème central : le renouveau du panafricanisme et le rôle de l’Afrique dans la réforme des institutions multilatérales.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le Congrès sera l’occasion de réaffirmer la pertinence du panafricanisme comme socle idéologique et historique, tout en projetant ses valeurs dans les enjeux contemporains. (Source togonews)

La mine d'or de Boto produit son premier lingot, un investissement de taille pour le Sénégal

Le Groupe Managem vient d'annoncer une nouvelle majeure pour le secteur minier sénégalais : la production du tout premier lingot d'or de sa mine de Boto, située dans la région de Kédougou. Cette étape symbolique marque l'entrée officielle en production du site après plus de deux ans de travaux intensifs.

Avec un investissement de 350 millions d'euros, soit plus de 167 milliards de francs CFA, la mine de Boto se positionne comme l'un des plus importants projets miniers du pays.

L'objectif est de produire en moyenne 160 000 onces d'or par an, environ 5 tonnes sur les trois premières années. Les réserves sont estimées à 1,8 million d'onces, près de 56 tonnes, assurant une durée de vie de la mine d'environ douze ans. (Source Le Soleil)

Urgence AGOA - Madagascar multiplie les initiatives à Washington

À quelques semaines de l’expiration de l’Agoa, Madagascar intensifie ses démarches à Washington. Le textile et la vanille illustrent les enjeux d’un renouvellement urgent.

À Washington, la délégation malgache n’a pas perdu de temps. Représentants ministériels et responsables des douanes, accompagnés de grandes entreprises du textile et de la vanille, se sont réunis début septembre pour défendre une cause commune : la réautorisation rapide de l’Agoa, l’accord commercial clé entre les États-Unis et l’Afrique, qui expire le 30 septembre 2025.

À l’ambassade de Madagascar, une réunion de coordination a rassemblé plusieurs pays bénéficiaires, dont le Lesotho, le Kenya, la Tanzanie et Maurice. « Cette coordination vise à porter un message commun et fort aux décideurs américains », a déclaré l’ambassadrice malgache aux États-Unis, Solo Andry Lantosoa Rakotomalala. (Source L’Express de Madagascar)

Afrique – Financement de l’agroécologie : 600 millions USD de contrats à l’AFSF 2025

Le financement de l’entrepreneuriat agroécologique en Afrique subsaharienne se trouve à un tournant critique. C’est le constat central d’un atelier régional qui s’est tenu début septembre 2025 à Dakar, en marge du Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFSF).

Malgré leur rôle crucial comme alternative durable aux modèles agricoles intensifs, les petites et moyennes entreprises (PME) agroécologiques rencontrent des difficultés persistantes pour accéder aux financements traditionnels.

L’agroécologie est bien plus qu’une simple méthode agricole. Selon Yandé Cissé, chargée de projets au Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS), ce concept est la clé d’une agriculture durable et résiliente. (Source Africa 24)

Gabon : Cap sur la mise en place des premières Assemblées nationale et locales de la Ve République

Àl’issue du Conseil des ministres tenu le 8 septembre 2025, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé l’entrée du Gabon dans un « second cycle » de la Ve République. Au cœur de cette nouvelle étape : la mise en place de la première Assemblée nationale et le renouvellement des assemblées locales, qui dessineront l’ossature institutionnelle du pays.

Réuni sous la présidence du Chef de l’État, le Conseil des ministres a marqué une rupture symbolique et politique. Après les célébrations des cent premiers jours, de la Fête nationale et de la Fête de la Libération, le président Oligui Nguema a souligné que le Gabon bascule désormais dans une phase décisive pour la consolidation de ses institutions. (Source GabonMediaTime)



