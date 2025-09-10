Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Retour au calme à Uvira après la mobilisation des Wazalendo contre un haut gradé de l'armée

10 Septembre 2025
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo (RDC), le calme est revenu dans la ville d'Uvira à la suite d'une manifestation lundi 8 septembre qui a tué un enfant de 12 ans et fait une dizaine de blessés. Cette manifestation avait lieu à l'appel d'une partie de la société civile et des milices Wazalendo, qui exigent le départ d'un officier de l'armée, jugé trop proche des rebelles de l'AFC/M23. Une délégation du gouvernement est attendue à Uvira.

Cela va faire neuf jours que la ville d'Uvira est sous tension. La plupart des commerces et des écoles sont toujours fermés. Les milices Wazalendo, soutenues désormais par une partie de la société civile, exigent le départ du général Olivier Gasita, le commandant adjoint de la 33ème région militaire. Il est accusé de proximité avec l'AFC/M23 en raison de ses origines Munyamulenge.

Le week-end dernier, le haut commandement à Kinshasa lui a pourtant réaffirmé son soutien, ajoutant « qu'un militaire, n'appartient pas à une communauté, il est au service de la nation toute entière ». Mais cela n'a pas suffi à calmer la colère de certains. Une délégation du gouvernement est attendue à Uvira pour trouver une solution, a fait savoir le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe.

Appel à écouter des députés

De leur côté, neuf députés du Sud-Kivu ont de leur côté appelé le gouvernement à écouter la population, rappelant que les territoires d'Uvira et de Fizi ont été le principal verrou qui a stoppé l'avancée des rebelles de l'AFC/M23, grâce à la collaboration entre l'armée et les Wazalendos. Ils demandent à Kinshasa de soutenir ces milices patriotes.

Selon une source militaire, qui n'a pas donné plus de précisions, le général Gasita aurait quitté Uvira. Pour un chercheur contacté par RFI, les Wazalendos ont imposé leur volonté au Sud-Kivu.

