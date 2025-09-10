Congo-Kinshasa: Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains alarmé par la situation à l'est du pays

La 60e session du Conseil des Nations unies aux droits de l'homme se tient actuellement Genève. Mardi 9 septembre, une session était consacrée à la situation en RDC et plus particulièrement à l'est du pays en proie à plusieurs conflits armés. À cette occasion, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk s'est alarmé, lors de son discours d'investiture, de la situation dans le pays.

La situation sécuritaire en RDC a été évoquée ce mardi à Genève lors de la 60e session du conseil de l'ONU aux droits de l'homme. Félix Tshisekedi a pris la parole, appelant « à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais ».

De son côté, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, s'est alarmé de la situation dans le pays. « Peu d'endroits au monde sont confrontés à une crise aussi grave et urgente que celle que traverse la République démocratique du Congo. La mission a établi que toutes les parties impliquées dans la récente et choquante escalade de violence dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu ont commis des violations graves et des atteintes au droit international et humain, et de graves violations du droit international humanitaire », a-t-il déclaré.

« Au cours de la période considérée, la plupart des partis au conflit ont multiplié les arrestations et détention arbitraire d'opposants politiques, ainsi que les menaces contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les activistes de la société civile. Même dans les provinces qui ne sont pas directement affectées par le conflit armé, les tensions et la violence intercommunautaire ont entraîné des meurtres, des mauvais traitements, des violences sexuelles et des déplacements massifs », a-t-il ajouté.

Volker Turk a rappelé que toutes les parties devaient veiller au strict respect du droit international, du droit humain et du droit international humanitaire. « Une paix fondée sur les droits humains implique que les auteurs des crimes horribles qui ont été commis rendent des comptes », a-t-il terminé.