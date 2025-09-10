Afrique de l'Ouest: Bourse - Les activités de la BRVM connaissent des évolutions contrastées ce 9 septembre 2025.

9 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Les activités de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions contrastées à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 9 septembre 2025.

L'indice BRVM Composite s'est légèrement replié de 0,07% à 320,42 points contre 320,63 points la veille. En revanche, l'indice BRVM 30 se retrouve avec une hausse de 0,29% à 157,24 points contre 156,78 points la veille. La même tendance haussière caractérise l'indice BRVM Prestige qui a gagné 0,35% à 134,19 points contre 133,72 points la veille.

La capitalisation du marché des actions est passée de 12 362,210 milliards FCFA la veille à 12 353,935 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 8,236 milliards. Celle du marché des obligations a, par contre, enregistré une hausse de 4,869 milliards FCFA, se situant à 10 912,531 milliards de FCFA contre 10 907,662 milliards de FCFA le lundi 8 septembre 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée à 1,332 milliard de FCFA contre 679,519 millions de FCFA la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée pour la seconde journée consécutive par le titre Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,94% à 925 FCFA) suivi respectivement par Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 625 FCFA), BOA Sénégal plus 3,98% à 5 095 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,27 % à 2 050 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,01% à 27 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 35 940 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 15 165 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,42 % à 3 680 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 1 630 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.