Afrique de l'Ouest: Bourse - Les activités de la BRVM connaissent des évolutions contrastées ce 9 septembre 2025.

Les activités de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions contrastées à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 9 septembre 2025.

L'indice BRVM Composite s'est légèrement replié de 0,07% à 320,42 points contre 320,63 points la veille. En revanche, l'indice BRVM 30 se retrouve avec une hausse de 0,29% à 157,24 points contre 156,78 points la veille. La même tendance haussière caractérise l'indice BRVM Prestige qui a gagné 0,35% à 134,19 points contre 133,72 points la veille.

La capitalisation du marché des actions est passée de 12 362,210 milliards FCFA la veille à 12 353,935 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 8,236 milliards. Celle du marché des obligations a, par contre, enregistré une hausse de 4,869 milliards FCFA, se situant à 10 912,531 milliards de FCFA contre 10 907,662 milliards de FCFA le lundi 8 septembre 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée à 1,332 milliard de FCFA contre 679,519 millions de FCFA la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée pour la seconde journée consécutive par le titre Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,94% à 925 FCFA) suivi respectivement par Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 625 FCFA), BOA Sénégal plus 3,98% à 5 095 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,27 % à 2 050 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,01% à 27 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 35 940 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 15 165 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,42 % à 3 680 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 1 630 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA).