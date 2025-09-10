Congo-Kinshasa: Joseph Kabila jugé pour trahison - Sur quoi repose le dossier contre l'ancien président ?

analyse

Le tribunal militaire congolais a accusé l'ancien président Joseph Kabila de trahison, de corruption, de crimes de guerre et de soutien au groupe rebelle du Mouvement du 23 mars (M23).

Au cours du procès qui a débuté en juillet 2025, des arguments ont été avancés en faveur de la peine de mort contre Kabila, qui a été au pouvoir de 2001 à 2019. Le procès se déroule en l'absence de Kabila, car la menace d'une arrestation l'a conduit à l'exil. Pourtant, Kabila avait combattu la première rébellion du M23 en 2012-2013. Il avait aussi affronté son prédécesseur, le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), actif contre le gouvernement congolais entre 2006 et 2009. Jonathan R. Beloff, spécialiste de la politique congolaise depuis plus de dix ans, analyse ici les enjeux de ce procès.

Quel est le parcours politique de Joseph Kabila ?

Joseph Kabila devient président de la République démocratique du Congo (RDC) le 26 janvier 2001 après l'assassinat de son père, Laurent-Désiré. Il était alors âgé de 29 ans.

Auparavant, pendant la première guerre du Congo (1996-1997), il a servi dans l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui visait à renverser le dictateur zaïrois Joseph Mobutu. Ce conflit, qualifié par l'historien Gérard Prunier de « guerre mondiale africaine », impliquait plusieurs pays voisins comme l'Angola, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda.

Un nombre important de soldats et de commandants de l'alliance étaient rwandais. Une grande partie de la guerre a été menée par le général rwandais James Kabarebe qui est devenu une figure paternelle de facto pour Kabila. Il lui a enseigné la stratégie militaire, la tactique et la politique.

La rupture des relations entre le Rwanda et la RDC en 1998 a conduit à la sanglante deuxième guerre du Congo (1998-2003). Elle a opposé l'Ouganda, le Rwanda et, dans une moindre mesure, le Burundi, qui ont combattu la RDC et ses alliés, tels que l'Angola et le Zimbabwe. La guerre a été principalement menée par des rebelles issus de ces pays qui avaient des intérêts divergents. Au cours de cette période, Kabila est devenu chef d'état-major adjoint de l'armée congolaise.

Devenu président, il a réussi à pousser le Rwanda et l'Ouganda à négocier. Des accords de paix ont été signés en 2002.

Dans l'ensemble, son mandat présidentiel a été entaché par la persécution de ses rivaux politiques et par la corruption. De nombreuses forces rebelles sont restées actives dans l'est instable du pays.

De plus, malgré la limitation imposée par la Constitution de la RDC, Kabila a prolongé son mandat présidentiel -- restant en fonction au-delà de ses deux mandats de cinq ans -- grâce à une décision de la Cour constitutionnelle justifiée par le principe de continuité de l'État, dans l'attente de la tenue des élections prévues. Il n'a finalement quitté le pouvoir qu'en 2019. Un accord politique lui a permis de transmettre le pouvoir à Félix Tshisekedi.

Qu'est-il advenu de Kabila depuis lors ?

Les relations entre Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi se sont vite détériorées.

Depuis qu'il a quitté le pouvoir, l'ancien président fait l'objet d'accusations de corruption de plus en plus nombreuses. De plus, en 2021, de nombreux partisans de Kabila au sein du gouvernement et de l'armée ont été écartés.

Les relations entre les deux hommes se sont encore dégradées en 2023 lorsque Kabila a critiqué la manière dont Tshisekedi gérait la campagne violente du M23 dans l'est de la RDC. Kabila a également critiqué le recours par Tshisekedi à des milices incontrôlées, les Wazalendo, qui n'ont pas réussi à combattre le M23.

Kabila s'est exilé, apparemment en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains, cette année-là. Il est revenu à Goma, le centre régional de l'est de la RDC, en mai 2025, où il a rencontré les dirigeants du M23.

Le gouvernement congolais a utilisé ce déplacement pour lancer des poursuites contre lui. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), qui représentait ses intérêts au Parlement, a été suspendu. Peu après, le Sénat a levé son immunité, ouvrant la voie à un procès.

Pourquoi l'affaire contre Kabila est-elle jugée par un tribunal militaire ?

Joseph Kabila n'occupe plus aucune fonction officielle depuis janvier 2019 (il a occupé pour la dernière fois les fonctions de président et de général de division), ni dans l'armée ni en politique. Mais son passé de militaire justifie, selon la justice, le recours à un tribunal militaire.

De plus, l'affaire est jugée par un tribunal militaire car Kabila est accusé d'avoir commis un acte de trahison en rencontrant une force militaire ennemie, le M23. Après cette rencontre, ses biens ont été saisis par l'État.

Bien que ce ne soit pas l'accusation la plus grave, Kabila est également accusé de corruption massive pendant ses 18 années de présidence. En outre, il est tenu pour responsable de décisions militaires passées qui ont conduit à des crimes de guerre, des meurtres et des viols pendant et après la deuxième guerre du Congo (1998-2003) .

Quelles sont les implications pour le processus de paix en RDC ?

En juin 2025, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix à l'issue de négociations menées par le Qatar et les États-Unis.

En apparence, ce traité peut stabiliser la région et ouvrir la voie au développement. Cependant, pour Tshisekedi, il s'agit d'un terrain miné de risques politiques.

Depuis le retour du M23 en 2021, le président a toujours accusé Kigali ainsi que les communautés banyarwanda et banyamulenge de l'est du Congo, d'être liées aux rebelles.

Depuis la résurgence du M23 en novembre 2021, Tshisekedi a accusé le Rwanda, ainsi que les Banyarwanda et les Banyamulenge - des populations d'origine rwandaise résidant historiquement dans l'est de la RDC - d'être responsables du retour de ce groupe rebelle.

Le nouvel accord de paix complique considérablement les relations de Tshisekedi avec ses principaux alliés politiques et ministres. S'il donne l'impression de céder aux pressions du Rwanda, il risque de perdre le soutien de ses alliés et de compromettre sa réélection.

Ainsi, de mon point de vue, et au regard de mes recherches sur l'instabilité congolaise, Tshisekedi avait besoin de trouver une diversion politique derrière laquelle ses partisans puissent se rallier. Le retour de Kabila à Goma et ses liens avec le M23 lui en ont fourni cette occasion. Le procès permet au président de montrer sa détermination à lutter contre les rebelles du M23, alors même que l'armée congolaise peine à freiner leurs avancées. Ce procès est aussi une manière pour Tshisekedi d'affirmer son autorité face à l'opposition.

Cependant, Tshisekedi doit rester prudent face aux conséquences possibles de cette affaire. Les derniers fidèles de Kabila pourraient se montrer plus déterminés à lui résister. La plupart ont été écartés, mais certains sont encore présents.

Jonathan Beloff, Postdoctoral Research Associate, King's College London