Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Sénégal maîtrise la RDC et prend la tête du groupe B

Menés 0-2 après une demi-heure de jeu, le Sénégal a renversé la RD Congo (3-2) lors du match décisif à Kinshasa comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lions enchaînent un 2e match sans défaite et surtout prennent la première place de leur groupe à deux journées de la fin.

La RD Congo et tous les supporters des Léopards rêvaient de « maitriser » le Sénégal à Kinshasa pour ce choc du groupe B. Mais ce sont finalement les Lions qui ont martyrisé les Congolais dans leur antre, leur infligeant une défaite amère et frustrante dans le scénario.

Les Lions sont revenus de loin. De deux à zéro juste après la première demi-heure de jeu, assommés par des Léopards incisifs et très réalistes devant le but. Alors que le Sénégal avait la possession depuis le début du match, s'offrant même la première grosse occasion sur une tête de Nicolas Jackson (5e), c'est le Congo qui a ouvert le score par Cédric Bakambu. L'attaquant de Séville (Espagne), trouvé dans la surface, a éliminé superbement Kalidou Koulibaly d'une roulette, et placé sa frappe sous la barre d'Edouard Mendy (26e).

Contre cours du jeu, la RDC mène au score. Sadio Mané a enjoint ses partenaires à garder leur calme face à la fureur du stade des Martyrs. Mais les Léopards, euphoriques, ont enfoncé le clou sur une action où le capitaine Koulibaly s'est laissé encore déborder par Elia Meschack. Sur le centre de l'ancien joueur de Nantes, Mendy glisse, Yoan Wissa hérite du ballon et se fait un plaisir de doubler la mise (33e).

Coaching gagnant de Thiaw

Le Sénégal, qui n'avait encaissé qu'un seul but des éliminatoires, au match aller face à la RDC, s'est incliné deux fois en moins de dix minutes. Mais les Lions ne vont pas douter trop longtemps. Toujours avec la maîtrise du ballon, les hommes de Pape Thiaw ont réagi grâce au remuant Iliman Ndiaye, qui après un bon numéro dans la surface a trouvé le poteau de Bertaud. Pape Guèye qui avait suivi l'action a hérité du ballon et réduit la marque (39e). Le Sénégal a alors mis le pied sur le ballon face à un Congo regroupé pour procéder en contre et garder son avantage à la mi-temps.

Le Sénégal est revenu des vestiaires avec les mêmes intentions et n'a pas tardé pas à recoller grâce à Nicolas Jackson sur une frappe de l'extérieur du pied, après avoir bénéficié d'une ouverture de Kalidou Koulibaly. Les compteurs remis à zéro, les Lions pensent même prendre l'avantage à un quart d'heure de la fin du match sur un coup franc où Arthur Masuaku a trompé son propre gardien. Mais l'arbitre a signalé un hors-jeu de Sadio Mané.

Preneuse d'un match nul qui fige le classement et lui assure sa place de leader, la RDC s'est contentée de défendre face à des Lions de plus en plus sevrés d'occasions. Mais le coaching de Pape Thiaw s'est révélé gagnant. Les entrants Cheikh Sabaly (85e) et Pape Matar Sarr (77e) ont fait la différence pour offrir au Sénégal une précieuse victoire. Le premier, sur un débordement, a trouvé en retrait le second qui a repris d'un plat du pied victorieux l'offrande (87e) pour propulser le Sénégal en tête du groupe.

À deux journées de la fin, avec un déplacement au Soudan du Sud et la réception de la Mauritanie, le Sénégal tient plus que jamais son destin pour s'offrir une troisième participation d'affilée à la Coupe du monde.