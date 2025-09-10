Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Exploit du Cap-Vert qui domine le Cameroun et fonce vers sa première qualification

Le Cap-Vert a tout simplement été meilleur que le Cameroun ce mardi à Praia. Les Requins Bleus l'ont emporté 1-0 à domicile pour creuser l'écart en tête du groupe D. Anéantissant ainsi quasiment les espoirs camerounais d'obtenir une qualification directe pour la Coupe du monde.

Après les échanges de politesse entre sélections, c'était l'heure des explications sur le terrain pour le Cap-Vert et le Cameroun. Deux jours avant le match, les Camerounais avaient programmé un entraînement à Praia, et se sont plaints de voir un tournoi se dérouler sur la pelouse qu'ils avaient réservée. La presse camerounaise ne s'est pas privée d'embrayer, accusant les Capverdiens de vouloir saboter l'adversaire. Après quoi la Fédération capverdienne a répondu que ses futurs adversaires avaient fait preuve de mauvaise foi en refusant de s'entraîner, même une fois le terrain libéré après quelques minutes d'attente.

Le match de qualification pour la Coupe du monde, lui, a bien eu lieu sur la pelouse synthétique du Stade National, détrempée par un véritable déluge qui s'est abattu à Praia en début de rencontre. Des premières minutes sous la pluie qu'ont complètement dominé les Requins bleus. Sur le front de l'attaque, Dailon Livramento et Jovane Cabral ont donné des sueurs froides à la défense adverse. Le premier, dans les 10 premières minutes, a tenté une frappe lointaine, capté par André Onana, avant de perdre un duel contre le portier des Lions indomptables. Dans la foulée, Cabral aurait pu, et peut-être même dû, bénéficier d'un penalty, après s'être infiltré dans la surface en enrhumant Flavien Boyomo d'une feinte de frappe. Mais l'arbitre n'a pas bronché.

Des Capverdiens solides du gardien aux attaquants

Tout le monde a mis la main à la pâte chez les Capverdiens. La défense centrale est restée très solide lorsque Vincent Aboubakar était trouvé près du but. Et même Vozinha, le vétéran de cette sélection qui a tout connu avec les Requins bleus du haut de ses 39 ans, sauf une participation à la Coupe du monde, a sorti une parade exceptionnelle sur une tête de Franck Zambo Anguissa, qui aurait pu gâcher tout le bon travail des hommes de Bubista dans le temps additionnel de la première période.

Mais il n'en a rien été et les efforts des Capverdiens ont finalement été récompensés par Livramento, qui a récupéré le ballon dans son camp et traversé la défense Camerounaise complètement prise de vitesse, avant de tromper Onana (54e). Un but en soliste qui fait du bien à toute une sélection, puisqu'il a finalement été synonyme de victoire. Malgré une fin de match au rythme effréné, lors de laquelle on a un temps été proche de l'égalisation camerounaise puis du 2-0 capverdien, le score est resté figé dans le marbre.

Les Requins bleus ont ainsi remporté le match qu'il ne fallait absolument pas perdre dans ce groupe D. Les supporters, totalement conscients de l'enjeu de la rencontre, ont célébré la victoire comme une qualification pour le Mondial avec un envahissement de terrain extraordinaire après le coup de sifflet final. En effet, le Cap-Vert compte désormais 19 points en tête du groupe, avec quatre unités d'avance sur le Cameroun, son dauphin. Il suffira donc d'une victoire dans les deux matches restants, contre la Libye et l'Eswatini, en octobre, pour s'assurer un billet pour la Coupe du monde, le premier de l'histoire du pays. En revanche, pour le Cameroun, il faudra gagner contre Maurice et l'Angola pour, au minimum, conserver cette deuxième et espérer finir parmi les quatre meilleures deuxièmes et joueur les barrages.