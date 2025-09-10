Cote d'Ivoire: Fonds des Nations Unies pour la population - La nouvelle Directrice exécutive, Diene Keita, en visite officielle en Côte d'ivoire

Nouvellement nommée Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa) et Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, Diene Keita, effectue sa première visite officielle du 06 au 12 septembre 2025, en Côte d'Ivoire. L'objet de cette mission de haut niveau est de renforcer le partenariat stratégique entre l'Unfpa et la Côte d'Ivoire, autour des priorités essentielles : la santé et des droits sexuels et reproductifs, de l'égalité des sexes et du développement durable.

Au cours de son séjour, Diene Keita rencontre échange avec les hautes autorités du pays, ainsi que le Président de la Banque Africaine de Développement (Bad), sur différentes questions. Notamment, les synergies et les opportunités de coopération et de mobilisation de ressources en faveur de la jeunesse, la santé maternelle, l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, la centralité de la population, les statistiques démographiques, le développement inclusif. Elle rencontre également, avec les partenaires au développement basés en Côte d'ivoire pour partager les perspectives de collaboration multisectorielle autour des priorités stratégiques du pays et de l'Unfpa.

Au menu de cette visite, figure également, un déplacement sur le terrain avec plusieurs étapes : Visite de la Nouvelle Pharmacie de Santé Publique, afin de constater les initiatives pour améliorer l'accès aux produits de santé reproductive ; Découverte du Centre d'excellence de l'Infas, pour observer les innovations dans la formation des sages-femmes et du personnel de santé ; Échanges avec des femmes et des jeunes, afin d'écouter leurs aspirations et de renforcer leur participation aux politiques et programmes de développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette visite intervient à cinq ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (Odd) et dans la continuité des engagements pris lors de la célébration du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (Cipd) en 2024. C'est surtout une occasion stratégique de réaffirmer l'engagement conjoint de l'Unfpa et de la Côte d'Ivoire à accélérer les progrès vers les trois résultats transformateurs. À savoir : mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale et mettre fin aux violences basées sur le genre et aux pratiques néfastes. Ces priorités s'inscrivent pleinement dans l'agenda mondial pour un développement inclusif, équitable et durable.