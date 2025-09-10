Afrique: Elim. Mondial 2026 - RDC-Sénégal en Direct de Kinshasa (2-3)

Dans le cadre de la 8eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la RDC reçoit en ce moment le Sénégal au stade des Martyrs de Kinshasa.

Fin du match RDC-Sénégal (2-3)

88': 3e but sénégalais par P. Sarr

75': C. Pickel remplace N. Sadiki

75': J. Kayembe remplace Y. Wissa

Le Sénégal marque. But annulé. Hors-jeu.

68' : N. Mbuku remplace E. Meschack (RDC)

Wissa fonce à vive allure et s'écroule dans la surface

65' : H. Diarra remplace L. Camara (Sénégal)

Sur une longue passe de Meschak, Bakamba a failli marquer de coup de tête, faillant trembler le stade.

57': carton jaune pour P. Gueye

54': Egalisation par Nicolas Jackson

50' : Face au gardien sénégalais, Meschak rate le but

Reprise

48 : Mi-temps. RDC-Sénégal (2-1)

40': 1er but du Sénégal, par P. Gueye

33'; Wissa marque le 2e but de la RDC

30': Le Sénégal se réveille. Cependant, ses descentes sont renvoyées par le défense congolaise

27': Bakambu marque le premier but de la RDC

25: Bakambu rate le but sur un centre de Meschac

21 : Corner de la RDC. Coup de tête raté

20': RDC-Sénégal (0-0)

10' : faute sur Meschac. Coup franc près de la surface sénégalaise. Le centre de Masuaku renvoyé par la défense adverse.

05': faute de Nicolas Jakson sur Chandel Mbemba

03' : Les Léopards accentuent la pression

00' : Début du match