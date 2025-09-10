Algérie: Le CN prend part à la 39e session du Comité exécutif de l'Union parlementaire arabe

ALGER — Le Conseil de la nation (CN) a pris part, mardi au Caire, aux travaux de la 39e session du Comité exécutif de l'Union parlementaire arabe, indique un communiqué du Conseil.

Le Conseil de la nation a été représenté, lors de cette session, par le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Saâd Arous, mandaté par le président du Conseil, M. Azouz Nasri.

Au cours de cette réunion, présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, président de l'Union parlementaire arabe, M. Brahim Boughali, les membres du Comité exécutif ont examiné un ensemble de points organisationnels inscrits à l'ordre du jour, dont le rapport du secrétariat général sur l'activité de l'Union, ainsi que l'examen du rapport du comité financier intérimaire relatif à la période comprise entre les 38e et 39e sessions du Comité exécutif, précise la même source.

A ce propos, M. Arous, également membre du Comité exécutif de l'UPA, a évoqué, dans son intervention, "la conjoncture régionale difficile que traverse la Nation arabe", ainsi que "les graves dérives que connaît le monde", qui se manifestent, a-t-il relevé, par "la guerre d'extermination multiforme en cours dans la bande de Ghaza et les territoires palestiniens occupés".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce cadre, M. Arous a averti que "le projet colonial expansionniste sioniste ne vise pas uniquement le peuple palestinien, mais menace également des terres arabes, tout en cherchant à soumettre le présent et l'avenir de la Nation arabe à un imaginaire sioniste maladif", appelant les parlementaires à "assumer leurs responsabilités afin de mettre un terme au génocide en Palestine".

Il a également évoqué, par la même occasion, la Foire commerciale intra-africaine organisée par l'Algérie, au cours de laquelle la cause palestinienne a été présente à travers le discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, où il a affirmé que "toute solution qui ne repose pas sur l'établissement d'un Etat palestinien indépendant n'est qu'une perte de temps".