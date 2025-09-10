Algérie: El Djeïch - Les campagnes de désinformation ne freineront pas la volonté du pays de protéger sa jeunesse

ALGER — La revue El Djeïch a souligné dans son numéro pour le mois de septembre que les campagnes de désinformation menées par certains médias hostiles, ne freineront pas la volonté de l'Algérie de protéger sa jeunesse.

"Certains médias hostiles ont tenté d'exploiter l'incident survenu au début du mois de septembre 2025, impliquant sept enfants mineurs partis clandestinement depuis Alger, pour véhiculer une image erronée de l'Algérie, de son peuple et de ses institutions", indique la revue, notant que ces campagnes de désinformation visent à "ternir la réputation de notre pays et à discréditer les efforts de l'Etat devant l'opinion publique nationale et internationale".

La migration clandestine, écrit El Djeïch, constitue "l'un des phénomènes mondiaux les plus marquants de la dernière décennie. Elle ne se limite plus à un seul pays, mais est devenue une réalité internationale complexe", où s'entrecroisent plusieurs dimensions, relevant que l'Algérie, à l'instar de nombreux autres pays, "n'est pas épargnée par ce phénomène qui touche principalement sa jeunesse".

La publication met en évidence que "l'amplification délibérée de cette affaire et sa présentation hors de son contexte naturel révèle clairement l'existence d'agendas médiatiques malveillants visant à affaiblir l'image et la réputation de l'Algérie sur la scène internationale", précisant que l'examen attentif des faits démontre l'"inanité des allégations propagées par certaines parties hostiles".

Il s'agit en effet, poursuit la revue, d'"enfants encore scolarisés, ce qui invalide les discours mensongers limitant les causes de cet acte à des considérations sociales ou économiques".

Pour El Djeïch, "la réalité révèle d'autres facteurs, plus graves, liés à la tentative d'instrumentaliser une catégorie vulnérable de la société, notamment via les réseaux sociaux, pour dresser un tableau sombre de leur patrie", Cette campagne orchestrée par "certaines voix dissonantes autour de ce cas isolé", ajoute la revue, "n'est rien d'autre qu'une tempête dans un verre d'eau", révélatrice de "la haine viscérale que certains nourrissent envers l'Algérie, incapables d'accepter les profondes transformations qu'elle connaît dans divers domaines".

Dans le même sillage, la publication a mis en exergue les différents projets entrepris par l'Algérie au profit de sa jeunesse.

"Conscientes que la jeunesse constitue une force vive pour l'édification nationale, les hautes autorités du pays en ont fait une priorité stratégique. Elles veillent à consolider son rôle, à renforcer sa place et à lui accorder un soutien multiforme, afin de lui permettre d'assumer pleinement ses responsabilités politiques, sociales et économiques", rappelle El Djeïch.

L'objectif étant de l'intégrer dans "les dynamiques de développement durable et de garantir sa participation effective à la construction de l'Algérie nouvelle, à tous les niveaux", rappelant les nombreux mécanismes mis en place pour l'autonomisation économique de la jeunesse, à l'instar de l'allocation chômage, le système intégré d'innovation et de start-up, la réforme du dispositif d'appui aux PME, la création du régime d'auto-entrepreneur élargi récemment à la micro-importation, la libéralisation de l'initiative économique et le développement de nouveaux instruments de financement.

Ces mesures favorisent l'"émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'innovateurs et de professionnels capables de porter la transformation économique", explique la même source, rappelant que l'attention portée aux jeunes dépasse le champ économique pour s'étendre à la vie publique, grâce aux nouvelles instances constitutionnelles.

Elle rappelle que la volonté des autorités de consolider le lien entre l'Etat et la jeunesse découle de la conviction que cette dernière est la frange "la plus apte à interagir avec les évolutions scientifiques et techniques. Son dynamisme est essentiel pour poursuivre l'ambitieux chemin de développement tracé par l'Algérie, dans la continuité des jeunes de la Révolution libératrice qui ont fait rayonner la liberté", conclut El Djeïch.