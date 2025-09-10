Afrique: IATF - Signature de plusieurs accords entre des entreprises algériennes et leurs homologues africaines

ALGER — Plusieurs accords et contrats commerciaux ont été signés, mardi à Alger, entre des entreprises algériennes et leurs homologues d'autres pays africains, visant à renforcer les échanges commerciaux et à promouvoir les exportations algériennes vers différents marchés africains.

Présidée par le Secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salem Ahmed Zaid, la cérémonie de signature s'est déroulée au Palais des expositions, en présence de cadres du ministère et des PDG des groupes industriels.

A cette occasion, la Société nationale de sidérurgie Holding SNS a signé huit (8) protocoles d'accord avec des entreprises internationales et africaines d'une valeur globale de 950 millions de dollars, portant sur le développement des activités industrielles, l'augmentation des taux d'intégration et le renforcement de la vocation exportatrice vers le marché africain.

Le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a, de son côté, signé dix (10) contrats commerciaux avec des entreprises du Sénégal, de Guinée, de Tunisie et de Mauritanie, portant sur l'exportation des produits de ses filiales (emballage papier et carton, plastique, produits de nettoyage et dispositifs médicaux).

A ce titre, le PDG du Holding ACS, Samir Yahiaoui, a précisé que la valeur initiale de ces contrats est estimée à 15 millions de dollars et devrait passer à 40 millions de dollars à court terme, soulignant qu'outre la signature de ces contrats, la Foire commerciale intra-africaine (IATF) a permis au Holding d'établir des contacts avec d'autres entreprises de plusieurs pays africains pour l'exportation de ses produits.

A cette occasion, les représentants des entreprises signataires ont salué la qualité des produits algériens qui leur permettent de ne plus les importer de l'étranger, estimant que ces contrats reflètent clairement la volonté de renforcer le commerce intra-africain.

Le sixième jour de la 4e édition de l'IATF a également été marqué par la signature d'un contrat entre la Société de distribution des matériaux de construction (SODISMAC), filiale du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), et la société mauritanienne des ciments du nord (Cinord), pour l'exportation de 360.000 tonnes de clinker vers la Mauritanie, pour approvisionner deux cimenteries relevant de Cinord à Nouadhibou (120.000 tonnes) et Nouakchott (240.000 tonnes).

Le PDG de GICA, Rabah Guessoum, a précisé, dans une déclaration à la presse, que le groupe s'est accordé avec le partenaire mauritanien pour l'accompagner dans l'opération de transformation du clinker au niveau de Nouadhibou et de Nouakchott, ajoutant que des contacts étaient également engagés avec d'autres sociétés, notamment après la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de dédier un port à l'exportation du ciment, ce qui permettra au groupe d'améliorer ses résultats l'année prochaine.

Pour sa part, le PDG de la société mauritanienne, Sidi Mohamed Ould Zein, a indiqué que la société importait auparavant le clinker d'autres pays, mais qu'elle a trouvé dans le produit algérien la qualité et le prix recherchés.

Par ailleurs, un accord d'une valeur de 6 millions de dollars a été signé entre une start-up algérienne opérant dans le domaine des technologies de l'industrie agroalimentaire et la société nigériane Kriswin Concept International Nigeria Limited, pour la fabrication et l'exportation de confiseries vers le marché nigérian.

Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, qui a présidé la cérémonie de signature, a souligné que cet accord, conclu avec l'accompagnement du Fonds de financement des start-up, met en évidence la forte présence des start-up à cette 4e édition de l'IATF.