Afrique: IATF - Des entreprises algériennes signent plusieurs contrats dans le secteur des industries mécaniques

ALGER — Des entreprises algériennes ont signé, mardi, plusieurs contrats importants portant sur des projets dans le secteur des industries mécaniques, dans le cadre de la 6ème journée de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée à Alger du 4 au 10 septembre.

La cérémonie de signature de ces contrats s'est déroulée au Palais des expositions (Pins maritimes), en présence du Secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salem Ahmed Zaid.

Dans ce cadre, la société "Chery Algérie" a signé cinq conventions de sous-traitance avec des opérateurs algériens, dont un mémorandum d'entente avec la société Les Câbleries de télécommunications d'Algérie (CATEL), visant à équiper les véhicules Chery produits en Algérie de faisceaux électriques, pour une valeur initiale d'environ 7,7 millions de dollars, selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature.

La société a également conclu un contrat avec "Fabcom", une société spécialisée dans la fabrication de batteries automobiles, d'une valeur de 130 millions de dollars, ainsi qu'un contrat avec "Dedax", pour la fabrication de différents filtres, d'une valeur de près de 23 millions de dollars.

Le quatrième contrat a été signé avec l'entreprise "Hamadou Ezzedine" spécialisée dans la fabrication de câbles et de faisceaux électriques. Un autre contrat a été conclu avec la société "Briks" spécialisée dans la fabrication de plaquettes de freins.

De son côté, l'entreprise "VMS", spécialisée dans la fabrication de motocycles, a signé deux contrats pour exporter ses produits vers des pays africains: le premier avec la société libyenne "Mahroussa Export", et le second avec la société malienne "Sinasoft Multiservices", permettant ainsi l'exportation de véhicules finis et de différentes pièces détachées.

Le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a, pour sa part, signé trois contrats avec la société "ALGERIA FAW Trucks Industries", qui projette de fabriquer en Algérie des camions de la marque chinoise "FAW".

La valeur de ces contrats, incluant les accords conclus avec la Société nationale de sidérurgie "SNS", s'élève à près de 200 millions USD. Ils portent sur l'utilisation de verre, de rétroviseurs, de peinture et de plastique produits localement dans ces véhicules, permettant ainsi d'atteindre un taux d'intégration estimé à 12%.

Dans le même contexte, l'entreprise "Briks", spécialisés dans la fabrication de plaquettes de freins, a conclu un accord avec la société tunisienne "Velosi", spécialisée dans la fabrication de tricycles électriques. La société "AMC FLTER" a, de son côté, signé un contrat portant sur l'exportation de filtres vers le Sénégal.

La société "AMIMER ENERGY" a conclu trois contrats d'une valeur globale estimée à 100 millions USD avec la société tchadienne "ENCOBAT". Le premier porte sur l'exportation de motocyclettes électriques, tandis que les deux autres concernent la distribution d'équipements énergétiques et la réalisation d'une centrale électrique hybride solaire-diesel.

La Bourse algérienne de la sous-traitance et du partenariat (BASTP) a également signé un mémorandum d'entente avec l'Association tunisienne des équipementiers automobiles (TAA), en vue de coopérer et d'échanger des expertises entre les deux pays, ainsi que d'examiner les moyens de renforcer l'intégration dans le domaine de la sous-traitance mécanique pour la production de véhicules destinés à l'exportation hors du continent africain.

A cette occasion, le directeur des industries mécaniques au ministère de l'Industrie, Mohamed Mostefai a affirmé que ces contrats tendent à soutenir le secteur de la sous-traitance industrielle en Algérie et à renforcer ses capacités productives, dans le cadre des efforts visant à mettre en oeuvre les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la promotion du taux d'intégration nationale et au développement d'une véritable industrie automobile, permettant ainsi de réduire la facture d'importation et d'employer une main-d'oeuvre algérienne qualifiée.

Dans le domaine des équipements médicaux, la société algérienne "Somemi Plus" a conclu un contrat avec l'entreprise américaine "Carpathia" pour l'exportation de dispositifs médicaux vers les Etats-Unis, d'une valeur de cinq (5) millions USD.

Par ailleurs, un accord a été signé dans le domaine des industries mécaniques, entre la société "BAIC Algérie" et la société sud-africaine "Feltex Automotive Trim".

Dans le cadre de ce partenariat, l'entreprise sud-africaine investira près de 50 millions USD dans une première phase en Algérie, pour la fabrication de pièces intérieures destinées aux véhicules BAIC produits en Algérie, avec la possibilité de fournir ultérieurement d'autres marques.