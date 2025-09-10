Algérie: Le PAM enregistre des résultats positifs au niveau des services des urgences

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a affirmé, mardi à Alger, que le Plan d'action pour le malade (PAM) enregistrait des résultats positifs et une nette amélioration en termes de soins médicaux, notamment au niveau des services des urgences.

Présidant une réunion de coordination consacrée à l'évaluation des mesures relatives au renforcement de la décentralisation dans la gestion du secteur, ayant regroupé les cadres de l'administration centrale, les directeurs de la santé et de la population au niveau des wilayas et des représentants d'établissements sous tutelle, M. Saihi a souligné que "le suivi du Plan d'action pour le malade sur le terrain faisait ressortir des résultats positifs avec une nette amélioration dans plusieurs aspects, notamment en ce qui concerne les services des urgences".

"Des mesures seront, par ailleurs, prises pour remédier aux quelques lacunes relevées, notamment pour une meilleure organisation des services des urgences et une coordination renforcée avec les autres services", a poursuivi le ministre.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'"une approche d'évaluation réaliste visant à corriger les insuffisances et à renforcer les points positifs, en associant l'ensemble des acteurs dans le secteur de la santé aux efforts d'amélioration de la prise en charge du malade pour garantir un service public de santé à la hauteur des aspirations des citoyens, au regard des moyens importants mobilisés à cet effet par les hautes autorités du pays", a-t-il affirmé.

L'amélioration de la prise en charge du patient est l'un des principaux axes auxquels une attention particulière est accordée, a soutenu M. Saihi, rappelant que le PAM, mis en place à cet effet, comprend 143 activités et 29 objectifs répartis sur sept (7) axes principaux au service des citoyens.

Evoquant la gestion décentralisée, le ministre a appelé les responsables de l'administration centrale à "accorder davantage de prérogatives au niveau local, de manière à assurer une prise en charge rapide du patient et une plus grande efficacité dans la prise de décision".

M. Saihi a, par ailleurs, souligné l'importance de la numérisation pour "développer le secteur", mettant en avant "les progrès réalisés dans ce domaine avec l'introduction du numéro d'identification du patient, qui facilite l'accès aux services de santé où qu'il se trouve, grâce au dossier médical électronique unifié".

Cette réunion a été marquée par plusieurs interventions axées sur l'évaluation de l'état de mise en oeuvre des mesures de renforcement de la décentralisation dans le secteur de la santé.