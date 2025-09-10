Algérie: Le ministre de la Culture se rend au chevet de l'artiste Salah Aougrout

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, s'est rendu, mardi, au chevet de l'artiste Salah Aougrout, hospitalisé à l'Hôpital militaire universitaire spécialisé "Commandant Said Ait Messaoudene" à Staoueli (Alger), indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre s'est enquis de "l'état de santé de l'artiste, qui connaît une amélioration notable dans le cadre de son traitement, selon les médecins et l'artiste lui-même", lui exprimant ses voeux de prompt rétablissement et d'un retour proche sur la scène artistique.

Salah Aougrout a accueilli le ministre de la Culture "avec sa bonne humeur habituelle, dans une atmosphère empreinte de respect et de considération", a précisé le communiqué.

Lors de cette visite qui s'est déroulée en présence de l'artiste Fatima Belhadj, épouse de Salah Aougrout, ce dernier a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu et lui ont souhaité santé et prompt rétablissement.

