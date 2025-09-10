Algérie: Courrier express - Nécessité d'encadrer l'activité et d'améliorer ses services

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a souligné, mardi, la nécessité d'encadrer l'activité du courrier express en Algérie et d'améliorer ses services, notamment dans le cadre du soutien et du développement du commerce électronique, indique un communiqué du ministère.

Présidant une rencontre avec des opérateurs de courrier express international soumis au régime de l'autorisation, ainsi que des opérateurs de courrier express local soumis au régime de la simple déclaration, le ministre a mis en avant "l'importance stratégique de cette activité, notamment dans le cadre du soutien et du développement du commerce électronique en Algérie".

Soulignant "l'engagement de son département ministériel à accompagner les opérateurs pour atteindre cet objectif", M. Zerouki a insisté sur l'impératif de se conformer à une série d'engagements, notamment "garantir la qualité des services, respecter les délais de livraison, protéger les données personnelles des citoyens et prendre en charge efficacement leurs préoccupations, tout en veillant au respect de la déontologie professionnelle", ajoute le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après avoir relevé que ces engagements "feront l'objet d'un encadrement et d'un suivi rigoureux en coordination avec l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), selon un contrôle régulier de leur respect", le ministre a appelé les opérateurs concernés à "étendre leurs réseaux pour couvrir toutes les wilayas du pays, notamment celles du sud, en adoptant des solutions numériques modernes".

La rencontre s'est déroulée en présence du président du Conseil de l'ARPCE, Mohamed El Hadi Hannachi.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.