Algérie: Courrier express - Nécessité d'encadrer l'activité et d'améliorer ses services

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a souligné, mardi, la nécessité d'encadrer l'activité du courrier express en Algérie et d'améliorer ses services, notamment dans le cadre du soutien et du développement du commerce électronique, indique un communiqué du ministère.

Présidant une rencontre avec des opérateurs de courrier express international soumis au régime de l'autorisation, ainsi que des opérateurs de courrier express local soumis au régime de la simple déclaration, le ministre a mis en avant "l'importance stratégique de cette activité, notamment dans le cadre du soutien et du développement du commerce électronique en Algérie".

Soulignant "l'engagement de son département ministériel à accompagner les opérateurs pour atteindre cet objectif", M. Zerouki a insisté sur l'impératif de se conformer à une série d'engagements, notamment "garantir la qualité des services, respecter les délais de livraison, protéger les données personnelles des citoyens et prendre en charge efficacement leurs préoccupations, tout en veillant au respect de la déontologie professionnelle", ajoute le communiqué.

Après avoir relevé que ces engagements "feront l'objet d'un encadrement et d'un suivi rigoureux en coordination avec l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), selon un contrôle régulier de leur respect", le ministre a appelé les opérateurs concernés à "étendre leurs réseaux pour couvrir toutes les wilayas du pays, notamment celles du sud, en adoptant des solutions numériques modernes".

La rencontre s'est déroulée en présence du président du Conseil de l'ARPCE, Mohamed El Hadi Hannachi.