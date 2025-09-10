Afrique: L'Algérie continuera à déployer ses efforts pour unifier la voix des Africains

ALGER — L'Algérie continuera à déployer de grands efforts pour unifier la voix des Africains et la faire entendre dans les différentes enceintes internationales, souligne la revue El-Djeïch, dans l'éditorial de son numéro pour le mois de septembre.

Sous le titre "Pour un continent sûr, stable et prospère", l'éditorial de la revue El Djeïch indique que "de par son poids économique et sa dynamique de développement, l'Algérie continue de consolider sa position d'acteur clé dans le processus de développement et d'intégration africain en accueillant, en ce mois de septembre, la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025)".

Ce rendez-vous important vient refléter, selon la revue, l"'engagement de notre pays et ses efforts inlassables pour renforcer les échanges commerciaux intra-africains, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), ce qui aura des répercussions positives sur le développement économique et social des pays et des peuples du continent".

Elle a affirmé, dans ce sens, que l'Algérie, "sera en mesure, selon nombre d'experts économistes, de contribuer efficacement à l'accélération du rythme de l'intégration commerciale et économique du continent, grâce à ses potentialités économiques et à ses aptitudes compétitives", et ce, outre sa situation stratégique, qui la qualifie pour "jouer un rôle économique pivot qui enracine sa position de puissance économique émergente et d'acteur important du développement en Afrique".

"L'Algérie qui, hier, avait soutenu de nombreux pays africains dans leur combat de libération pour s'affranchir du joug colonial et qui continue aujourd'hui d'apporter son appui constant aux causes justes, à leur tête la question du Sahara occidental, marque toujours de sa présence influente l'ensemble des mécanismes de l'action africaine commune", ajoute la publication, réaffirmant qu'"elle est et restera un acteur actif et partie intégrante de l'effort collectif visant à relever les enjeux du développement économique, de l'intégration continentale et de la concrétisation de la vision ambitieuse dont les contours ont été dessinés par l'Union africaine".

Cette vision a été mise en avant par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, quand il s'est adressé aux dirigeants et responsables africains participant à la 4e édition de l'IATF 2025, en les invitant à faire de cette dernière "un nouveau départ et une ère renouvelée où nous nous donnons la main pour avancer à pas sûrs vers une Afrique forte, solidaire et prospère".

La revue souligne que l'Algérie, et à partir de sa conviction de l'étroite interdépendance entre la sécurité et le développement, déploie "des efforts considérables et joue un rôle central dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité sur le continent" et ce, en apportant sa contribution aux différents cadres opérationnels communs du continent en matière de coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Cette démarche a été réaffirmée, rappelle El Djeïch, par le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, dans un discours adressé aux participants à l'exercice "Paix nord-africaine III" que l'Algérie a abrité en mai dernier.

"L'Algérie, qui a toujours été et continue d'être une voix qui défend l'Afrique et plaide dans les différentes enceintes internationales pour les intérêts et les aspirations de ses pays et de ses peuples, tout comme elle prend compte des problèmes et préoccupations du continent, porte également ses aspirations et ses espoirs de renaissance, de développement et de prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité", lit-on dans l'éditorial, indiquant, à ce titre, que l'Algérie "déploie de grands efforts pour unifier la voix des Africains et la faire entendre de par le monde".

"Ce ne sont pas là des positions conjoncturelles dictées par des calculs circonstanciels, mais elles traduisent une ferme conviction qui découle de l'héritage de lutte et de l'appartenance historique et géographique de notre pays, qui en ont fait une voix écoutée et un acteur fiable pour nos frères africains", note la même source.

Cette marque de confiance s'est traduite, poursuit la revue, par l'élection de l'Algérie dans de nombreuses instances continentales, soulignant que ces responsabilités assumées par l'Algérie avec "engagement et compétence", sont "salués au demeurant par les dirigeants africains et diverses instances continentales".

"Il est certain que la place de premier plan que l'Algérie occupe sur la scène africaine est le fruit de son approche globale, complémentaire et équilibrée", qui combine "diplomatie active et efficace, développement durable, coopération sécuritaire responsable".

Cette même approche tire sa force "des principes immuables que notre pays a fait siens" et reposent sur "le respect de la souveraineté des Etats, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le bon voisinage, la prédominance des solutions pacifiques sur la logique de la force ainsi que le respect des valeurs d'unité, de solidarité et d'action commune pour un continent sûr, stable et prospère", conclut l'éditorial.