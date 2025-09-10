Algérie: Industrie pharmaceutique - Kouidri examine avec une délégation nigériane de haut niveau les moyens de renforcer la coopération

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a reçu, mardi, une délégation nigériane de haut niveau, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue l'état du secteur de l'industrie pharmaceutique dans les deux pays et examiné la possibilité d'approvisionner le marché nigérian en médicaments et équipements médicaux algériens.

Au terme de la rencontre, il a été convenu de signer, mercredi, un accord de partenariat pour une valeur de 100 millions de dollars, entre "Saidal" et un groupe pharmaceutique nigérian pour approvisionner le marché nigérian en médicaments fabriqués par le groupe public.

Les deux parties sont convenues également d'établir un partenariat algéro-nigérian qui débutera, dans une première phase, par le conditionnement secondaire de médicaments, avant de passer, dans la deuxième phase, au transfert de technologies et à l'échange d'expertises entre les deux pays dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et du médicament.