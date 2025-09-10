Algérie: Industrie pharmaceutique - Kouidri examine avec une délégation nigériane de haut niveau les moyens de renforcer la coopération

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a reçu, mardi, une délégation nigériane de haut niveau, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue l'état du secteur de l'industrie pharmaceutique dans les deux pays et examiné la possibilité d'approvisionner le marché nigérian en médicaments et équipements médicaux algériens.

Au terme de la rencontre, il a été convenu de signer, mercredi, un accord de partenariat pour une valeur de 100 millions de dollars, entre "Saidal" et un groupe pharmaceutique nigérian pour approvisionner le marché nigérian en médicaments fabriqués par le groupe public.

Les deux parties sont convenues également d'établir un partenariat algéro-nigérian qui débutera, dans une première phase, par le conditionnement secondaire de médicaments, avant de passer, dans la deuxième phase, au transfert de technologies et à l'échange d'expertises entre les deux pays dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et du médicament.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.