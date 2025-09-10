Algérie: Le pays condamne vigoureusement l'agression sioniste ayant ciblé Doha

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérie a condamné vigoureusement l'agression sioniste ignoble ayant ciblé, mardi, la capitale qatarie Doha, exprimant sa pleine et entière solidarité avec l'Etat du Qatar frère dans cette conjoncture exceptionnelle qu'il traverse, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"L'Algérie condamne et dénonce vigoureusement l'agression israélienne ignoble qui a ciblé, ce jour, la capitale qatarie Doha, et exprime sa pleine et entière solidarité avec l'Etat du Qatar frère dans cette conjoncture exceptionnelle qu'il traverse", lit-on dans le communiqué.

"L'extension, par l'occupation israélienne, du champ de ses agressions multiformes et tous azimuts et le ciblage de l'équipe de négociateurs chargés de mettre fin à l'agression contre Ghaza, prouvent au monde entier que l'occupant n'aspire pas à la paix, qu'il ne connaît pas de limites dans sa brutalité et son arrogance et qu'il ne se soucie nullement des valeurs, règles et principes les plus élémentaires auxquels adhèrent les pays du monde ", ajoute la même source.

"Face à cette situation extrêmement grave, la communauté internationale doit prendre conscience de l'impérieuse nécessité d'assumer toutes les responsabilités qui lui incombent pour dissuader l'occupant israélien, mettre un terme à ses crimes contre les Palestiniens et réfréner son escalade qui entraîne toute la région dans une spirale d'insécurité et d'instabilité sans fin", conclut le communiqué.

