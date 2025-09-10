Afrique: Gymnastique - L'Algérienne Nemour engagée dans trois grandes compétitions en cette fin d'année

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La gymnaste algérienne Kaylia Nemour sera engagée dans trois grandes compétitions en cette fin d'année, dont les championnats du monde 2025 de la discipline, prévus du 19 au 25 octobre à Jakarta (Indonésie), suivant son programme de compétition.

La médaillée d'or olympique en 2024, aux barres asymétriques, commencera par prendre part le 13 septembre, au championnat de France, à Paris, considéré comme une des étapes majeures de la discipline.

Un mois plus tard, la jeune algérienne se rendra à Jakarta, pour disputer les Mondiaux 2025, avant de se déplacer aux Etats Unis, pour disputer les Mondiaux 2025 des sports féminins, prévus du 28 octobre au 2 novembre en Californie.

Agée de 18 ans et encadrée par la coach Nadia Maci, Nemour s'est très bien préparée au cours des derniers mois, pour augmenter ses chances de performance dans chacun de ces trois grands évènements, particulièrement aux barres asymétriques, qui est sa spécialité de prédilection.

