Algérie: Un tournoi vendredi en mémoire d'Abderrahmane Mehdaoui au stade Chahid 'Mouloud Zerrouki' des Eucalyptus

ALGER — L'association nationale des Vétérans algériens (AVA) rendra hommage, vendredi, au défunt ancien sélectionneur national de football, Abderrahmane Mehdaoui, lors d'un tournoi dédié à sa mémoire, à 16h00, au stade El Chahid "Mouloud Zerrouki" dans la commune des Eucalyptus à Alger, a indiqué l'AVA, mardi, dans un communiqué.

Le tournoi regroupera l'équipe de l'AVA, les anciens internationaux, les amis du défunt, ainsi qu'une sélection de la presse sportive.

Les initiateurs ont voulu commémorer le 3e anniversaire du décès du regretté Abderrahmane Mehdaoui, entraîneur, enseignant, éducateur et ancien sélectionneur national, entre autres.

Feu Mehadoui, décédé en 2022 à l'âge de 73 ans, a laissé son empreinte dans le football algérien et international.

Durant sa carrière de joueur, formé au NAHD, le défunt avait porté les couleurs du CRHD et du DNC Alger. Mais c'est surtout en tant qu'entraîneur qu'il laissera son empreinte dans le football algérien et international. Il aura dirigé, pendant près de 25 ans, de nombreux clubs en Algérie, ainsi qu'en Arabie saoudite et en Libye. En sélection nationale, ayant débuté comme adjoint puis co-entraîneur, il devint sélectionneur national en 1997, puis sera rappelé en 2002. Il sera également par la suite nommé entraîneur de l'équipe nationale militaire, remportant avec celle-ci le titre de champion du monde militaire en 2011.

"Cadre du Ministère de la jeunesse et des sports, formateur et encadreur des stages, directeur de développement puis directeur de formation à la FAF, ayant consacré de nombreuses années au service du football algérien, son héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, et en particulier sa passion pour le foot, sa personnalité et ses qualités humaines, ne seront pas oubliées.