Algérie: Décès du chanteur Hamid Meddour à l'âge de 50 ans

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le chanteur et compositeur, Hamid Meddour, est décédé lundi à Tizi-Ouzou à l'âge de 50 ans, des suites d'une longue maladie, a annoncé l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), dont il est membre.

Natif de Tigzirt (Tizi-Ouzou) en 1975, l'artiste a fait ses débuts dans le monde de la musique comme percussionniste ayant accompagné de grands chanteurs à l'image de Akli Yahiatène, Lounis Ait Menguellet, Hamidouche, Ali Ferhati et autres.

Outre ses collaborations avec d'autres artistes célèbres comme Lounès Kheloui, Brahim Tayeb et le groupe Abranis, il avait participé également en tant qu'encadreur de chorales et animateur dans plusieurs manifestations culturelles notamment le Festival africain de la danse folklorique de Tizi Ouzou.

Le défunt chanteur évoquait dans ses chansons les valeurs de la paix et de la fraternité.

Avec une discographie de trois albums composés, dont le dernier est sorti en 2016, l'artiste avait interprété en dehors de son répertoire plusieurs chansons connues de Cherif Kheddam, Slimane Azem, Dahmane El Harrachi ou encore Kamel Messaoudi.

