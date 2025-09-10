Afrique: IATF 2025 - Le stand du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs suscite l'engouement des visiteurs

ALGER — Le stand du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à la Foire commerciale intra-africaine (IATF) suscite l'engouement des visiteurs de différents pays africains, qui ont manifesté un intérêt pour plusieurs publications, notamment Mus'haf Roudoussi, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Le ministère poursuit sa participation au Nexus de l'Afrique créative (CANEX WKND 2025), organisé au Palais des expositions des Pins maritimes, dans le cadre de la 4e édition de l'IATF", a précisé le communiqué, ajoutant que son stand a reçu la visite d'un grand nombre de visiteurs de différents pays africains.

"Les visiteurs, notamment des étudiants et des chercheurs en études islamiques, ont pris connaissance des principales publications scientifiques et culturelles exposées", affichant un intérêt particulier pour Mus'haf Roudoussi, appelé dans plusieurs pays africains et au Sahel "Coran de l'Algérie", ainsi que pour les ouvrages sur l'architecture islamique, selon le ministère.