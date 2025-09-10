Afrique: IATF 2025 - Le stand du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs suscite l'engouement des visiteurs

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le stand du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à la Foire commerciale intra-africaine (IATF) suscite l'engouement des visiteurs de différents pays africains, qui ont manifesté un intérêt pour plusieurs publications, notamment Mus'haf Roudoussi, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Le ministère poursuit sa participation au Nexus de l'Afrique créative (CANEX WKND 2025), organisé au Palais des expositions des Pins maritimes, dans le cadre de la 4e édition de l'IATF", a précisé le communiqué, ajoutant que son stand a reçu la visite d'un grand nombre de visiteurs de différents pays africains.

"Les visiteurs, notamment des étudiants et des chercheurs en études islamiques, ont pris connaissance des principales publications scientifiques et culturelles exposées", affichant un intérêt particulier pour Mus'haf Roudoussi, appelé dans plusieurs pays africains et au Sahel "Coran de l'Algérie", ainsi que pour les ouvrages sur l'architecture islamique, selon le ministère.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.