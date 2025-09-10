Algérie: Tizi-Ouzou - Un Salon national de la pharmacie et de la santé du 18 au 20 septembre

TIZI-OUZOU — La première édition d'un Salon national de la pharmacie et de la santé "Djurdjura Pharma Expo 2025" se tiendra du 18 au 20 septembre à Tizi-Ouzou, ont annoncé mardi les organisateurs.

Placée sous le thème "Santé et prévention : le pharmacien au coeur des enjeux actuels", la manifestation qui rassemblera plus de 80 exposants au nouveau stade Hocine-Ait Ahmed, est entièrement consacrée au secteur pharmaceutique, a précisé dans un communiqué la "Sarl Indus Evt", initiatrice de l'évènement avec le soutien de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Le Salon, qui ambitionne d'être un point de rencontre incontournable pour les acteurs du secteur de la santé et de la pharmacie, réunira durant trois jours, des exposants représentant l'écosystème pharmaceutique dans toute sa diversité : laboratoires, pharmaciens, experts, professeurs, étudiants et professionnels de santé.

Il sera également une occasion pour les visiteurs de découvrir les dernières avancées et solutions au service de la santé et assister à un cycle de conférences offrant une réflexion approfondie sur les grands enjeux liés à la santé publique, à la prévention et au rôle central de la pharmacie dans les défis sanitaires actuels, a ajouté la même source.

Il est également souligné que ce rendez-vous se veut "un espace d'échanges, de partage de savoir-faire et de mise en relation, mais aussi une opportunité pour anticiper l'avenir et proposer des solutions concrètes".