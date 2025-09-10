Algérie: Salon international de l'agriculture de Sétif - Les innovations et les technologies modernes suscitent un vif intérêt auprès des participants

SETIF — Les innovations et les technologies modernes en matière d'agriculture suscitent un vif intérêt auprès des participants et des visiteurs du Salon international de l'agriculture et de la production végétale dont la 2ème édition se déroule depuis lundi sous un grand chapiteau dressé à la cité El-Hidhab de Sétif.

Des entreprises spécialisées dans le domaine agricole, des secteurs public et privé, exposent au cours de cet événement, placé sous le slogan « harmonie intelligente dans les pratiques agricoles », une large panoplie de solutions innovantes pour traiter les nombreux problèmes auxquels peuvent être confrontés les agriculteurs, notamment les systèmes d'irrigation agricole, la rationalisation de la consommation d'eau, les dispositifs de contrôle de la production végétale et d'autres solutions pour produire des plantes exemptes de maladies.

Ismahane Sbaïhi, représentante de l'unité SAGRODEV, spécialisée dans le développement des semences (filiale du Groupe de développement des produits agricoles stratégiques), a déclaré à l'APS que l'innovation « est aujourd'hui une nécessité absolue pour relever les défis actuels et garantir la transition vers une agriculture intelligente capable d'assurer la sécurité alimentaire ».

Elle a ajouté que l'entreprise qu'elle représente propose des solutions aux problèmes liés à la production de pommes de terre grâce à des « techniques modernes et avancées » qui permettent d'obtenir un produit sain et exempt de maladies.

Sbaïhi a souligné que les agriculteurs sont aujourd'hui appelés à « se tenir informés en permanence des dernières avancées technologiques dans le domaine agricole afin d'améliorer la qualité de leur production et d'éviter les pertes causées par les maladies ».

De nombreux visiteurs, pour la plupart des étudiants des instituts agricoles, des chercheurs et des acteurs du secteur, ont salué l'organisation de ce salon qu'ils considèrent comme un « véritable espace d'échange d'expériences et de conclusion de partenariats entre les différents acteurs du secteur agricole ».

Parmi les visiteurs, Meriem Zouaoui qui a souligné « l'importance d'opter pour une agriculture intelligente et durable afin de construire un secteur agricole moderne, capable de répondre aux besoins du marché national et d'exporter ».

Le salon se poursuivra jusqu'au 11 septembre avec, au programme, des colloques scientifiques animés par des experts et des chercheurs du secteur agricole qui débattront des technologies modernes qui permettent de développer ce secteur stratégique, et étudieront les mécanismes à même de les intégrer dans les pratiques agricoles dans l'optique de parvenir à un développement durable.