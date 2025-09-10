Algérie: Mascara - Inhumation du moudjahid Ahmed Zouareb

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

MASCARA — Le moudjahid Ahmed Zouareb, décédé à l'âge de 99 ans, a été inhumée, mardi après-midi, au cimetière de la commune de Hachem (Mascara), a-t-on appris auprès de la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit de la wilaya.

L'inhumation du défunt moudjahid s'est déroulée en présence de membres de la famille révolutionnaire de la wilaya, de représentants de ladite direction ainsi que d'une foule nombreuse de citoyens, a indiqué la même source.

Né en 1926 à Hachem, le défunt avait rejoint les rangs de la glorieuse Révolution de libération en 1957, au sein de la zone 6 de la wilaya «V» historique, où il militait au sein de l'Organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN) en qualité de "moussebel", a-t-on fait savoir de même source.

Le moudjahid Ahmed Zouareb avait également joué un rôle important dans le recrutement de jeunes au sein de l'Armée de libération nationale (ALN), dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée dans la région durant la Guerre de libération nationale, a-t-on souligné.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.