Algérie: Mascara - Inhumation du moudjahid Ahmed Zouareb

MASCARA — Le moudjahid Ahmed Zouareb, décédé à l'âge de 99 ans, a été inhumée, mardi après-midi, au cimetière de la commune de Hachem (Mascara), a-t-on appris auprès de la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit de la wilaya.

L'inhumation du défunt moudjahid s'est déroulée en présence de membres de la famille révolutionnaire de la wilaya, de représentants de ladite direction ainsi que d'une foule nombreuse de citoyens, a indiqué la même source.

Né en 1926 à Hachem, le défunt avait rejoint les rangs de la glorieuse Révolution de libération en 1957, au sein de la zone 6 de la wilaya «V» historique, où il militait au sein de l'Organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN) en qualité de "moussebel", a-t-on fait savoir de même source.

Le moudjahid Ahmed Zouareb avait également joué un rôle important dans le recrutement de jeunes au sein de l'Armée de libération nationale (ALN), dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée dans la région durant la Guerre de libération nationale, a-t-on souligné.