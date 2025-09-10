Algérie: Université - Baddari préside une réunion consacrée au lancement de nouvelles spécialités de pointe

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a présidé, mardi à Alger, une réunion consacrée au lancement de nouvelles spécialités de pointe, en phase avec les besoins nationaux et les évolutions internationales dans le domaine des technologies avancées, indique un communiqué du ministère.

Baddari s'est réuni, mardi au siège du ministère, avec les directeurs des établissements universitaires du Pôle scientifique et technologique "chahid Abdelhafid-Ihaddaden" à Sidi Abdellah (Alger), et les directeurs des centres de recherche, précise la même source qui a souligné que la rencontre a été consacrée "au lancement de nouvelles spécialités de pointe à l'Ecole nationale supérieure de technologie (ENST), et à l'Ecole nationale supérieure des systèmes autonomes (ENSSA), ainsi qu'à L'Ecole nationale de Cybersécurité ".

Cette initiative s'inscrit "en phase avec les besoins nationaux et les évolutions internationales dans le domaine des technologies modernes de pointe et avancées et des technologies de l'information et de la communication (TIC)", a ajouté la même source.

La réunion a également porté sur d'autres points relatifs à "l'examen d'un projet de contrats de recrutement au profit des étudiants diplômés des écoles supérieures de Sidi Abdallah, la fixation du 12 octobre prochain comme date officielle du lancement de la formation de master en systèmes anti-drones, la création de nouveaux espaces de services pour les étudiants au pôle scientifique et technologique "chahid Abdelhafid-Ihaddaden" à Sidi Abdallah, ainsi que l'acquisition d'équipements scientifiques spécialisés de pointe au profit des étudiants du pôle".