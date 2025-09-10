Sénégal: Gisement pétrolier de Sangomar - La PDG de Woodside Energy reçue par le chef de l'Etat

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye a reçu lundi, Meg O'Neill, Présidente-Directrice Générale de Woodside Energy. Cette audience a été l'occasion d'échanger sur l'état d'avancement des opérations liées au gisement pétrolier de Sangomar, ainsi que sur les perspectives de son exploitation.

Il urge aussi de relever qu'en juin dernier, l'administration fiscale sénégalaise réclamait 62,5 millions d'euros au groupe australien, qui exploite le champ de Sangomar. Contestant tout arriéré d'impôt, celui-ci avait lancé une procédure d'arbitrage international.

Pour rappel, Woodside est une société pétrolière et gazière australienne présente à l'échelle mondiale, reconnue pour ses compétences en tant qu'explorateur, développeur, producteur et fournisseur. Pionnière de l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL) en Australie, elle est le plus grand producteur de gaz naturel australien.