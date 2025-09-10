Sénégal: Motard anonyme - Sans visage, mais avec une mission

9 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Très suivi sur les réseaux sociaux, Motard Anonyme n'est plus à présenter. Toujours en moto, casque vissé sur la tête et équipé de la tête aux pieds, il sillonne les routes de la capitale avec une mission claire : sensibiliser sur la sécurité routière.

À travers ses vidéos, visionnées par des milliers, parfois même des millions d'internautes, il interpelle sans détour automobilistes, conducteurs de deux-roues et même piétons qui bravent les règles de circulation. Son objectif est de rappeler à chacun que le respect du code de la route peut sauver des vies.

Au fil du temps, son engagement est devenu bien plus qu'une simple passion, c'est devenu un véritable sacerdoce. Derrière son pseudonyme et son visage masqué, il a choisi de préserver son anonymat, à la fois pour se protéger et pour mieux se concentrer sur sa mission, qui est le message derrière la sensibilisation.

