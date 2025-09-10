Sénégal: Modernisation agriculture sénégalaise - Plus de 167 milliards de FCFA alloués à la tutelle

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE) a bénéficié en marge du Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires un financement d'un montant de 300 millions USD soit 167, 667 milliards de FCFA sur six ans. Un investissement qui selon le ministre de tutelle Mabouba Diop constitue une « avancée majeure » dans la modernisation de l'agriculture sénégalaise par les énergies renouvelables.

« En marge du Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE) a signé une Convention-Cadre de Partenariat avec The Cornerstone Group-Hajib Al Shams Joint-Venture, marquant une avancée majeure dans la modernisation de l'agriculture sénégalaise par les énergies renouvelables », a informé mardi Dr Mabouba Diagne.

D'un montant de 300 millions USD sur six ans, soit 167, 667 milliards de francs CFA, cet investissement, selon le ministre en charge de l'Agriculture, sera mis en oeuvre selon un modèle Build-Operate-Transfer (BOT).

« À l'issue de cette période, les infrastructures énergétiques seront transférées aux producteurs sénégalais et au secteur privé, garantissant ainsi l'autonomisation locale et la durabilité à long terme », a-t-il dit.

En réalité, l'accord couvre plusieurs volets stratégiques. Il s'agit de la solarisation des exploitations agricoles, des unités d'élevage, des sites aquacoles et des laboratoires d'analyse, la promotion de solutions de bioénergie (biogaz, biofertilisants).

Le renforcement des capacités techniques, la monétisation des crédits carbone en faveur d'un Fonds Agricole et le financement des assurances, ainsi que la coopération internationale en recherche et innovation, sont aussi des composantes de ce projet.

« Par cette initiative, le Sénégal affirme sa détermination à renforcer la souveraineté alimentaire, la résilience climatique et la prospérité des communautés rurales, conformément à la vision présidentielle et aux orientations du Plan Sénégal 2050 », a affirmé Dr Mabouba Diagne.