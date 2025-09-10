Sénégal: Ngoudiane - Un accord signé entre le MASAE et Rotary Club pour appuyer les entrepreneurs et éleveurs

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE), en partenariat avec le Rotary Club, a engagé une dynamique visant à accompagner les jeunes, les femmes et les éleveurs de la commune de Ngoudiane.

Le ministre Dr Mabouba Diagne en charge de l'Élevage a signé mardi, un accord de partenariat avec le Rotary Club. L'objectif est d'accompagner les jeunes, les femmes et les éleveurs qui sont dans la commune de Ngoudiane.

« Au-delà de la contribution du MASAE, le Rotary Club a exprimé son engagement à apporter un appui supplémentaire pour renforcer les initiatives locales. Des programmes structurants tels que le FSRP, le PAAS et le PNDIES seront mobilisés pour contribuer efficacement à cette ambition », explique le ministre.

Selon le Dr Mabouba Diagne, l'appui de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) sera également sollicité. Le but est de conjuguer les efforts et d'amplifier l'impact de l'action publique.

Une station Allo Tracteurs en vue

« Dans cette perspective, une station Allo Tracteurs pourrait être mise en place pour soutenir la mécanisation agricole. Par ailleurs, un total de 210 hectares seront délibérés au bénéfice des populations locales, répartis équitablement entre les jeunes (70 ha), les femmes (70 ha) et les éleveurs (70 ha) », indique le ministre.

D'après lui, un partenariat renforcé avec le secteur privé est également envisagé pour consolider cette initiative et garantir sa durabilité. L'objectif est de faire de cette coopérative un véritable Agri-Innovation Hub, au service du développement inclusif et de la souveraineté alimentaire.