Sénégal: Moustapha Mamba Guirassy pour une appropriation des langues nationales

9 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mohamed Diene

Le ministre de l'Éducation nationale (Men), Moustapha Guirassy, a procédé, hier, à Diamniadio, au lancement officiel de la 2e édition du « Mois national de l'alphabétisation » (Mna) du 1eᣴ au 30 septembre. Placé sous le thème : « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique », l'objectif est l'inclusion, le développement économique et la performance scolaire.

RUFISQUE - Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy a procédé, hier, à Diamniadio, au lancement officiel du « Mois national de l'alphabétisation ». Pour cette deuxième édition, après le passage de la semaine au mois consacré à l'alphabétisation, le ministre a beaucoup insisté sur l'importance capitale de cette activité. « La question de l'alphabétisation est une question centrale puisqu'elle permet justement d'inclure, de permettre à tous nos concitoyens, à travers les différentes périphéries, les différentes localités, différents parcours, d'accompagner l'effort de développement du pays », estime-t-il.

Pour porter cette dynamique, M. Guirassy souligne que cela passe naturellement par les langues nationales. « Il faut s'appuyer sur les langues nationales, car c'est le seul moyen d'amener ces différents acteurs, les concitoyens, à participer à l'effort de développement », a-t-il plaidé. Poursuivant, le ministre de l'Éducation nationale met en corrélation la question de la langue et les performances scolaires. « Les études le montrent, lorsqu'on apprend ou lorsque la langue d'enseignement est locale, cela permet justement au système d'assurer une plus grande performance », souligne-t-il.

Outre les points se rapportant à l'inclusion et aux performances scolaires, Moustapha Guirassy indique que la promotion des langues nationales demeure une question de souveraineté telle qu'elle a été prônée par l'actuel régime. « La souveraineté économique ou la souveraineté tout court ne peut se réaliser que par le biais des langues nationales, c'est-à-dire une véritable appropriation des langues nationales », croit-il.

Évoquant le thème : « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique », le ministre s'est appesanti sur les opportunités qu'offre le numérique, particulièrement l'intelligence artificielle dans la « reconstruction de notre mémoire collective ». « L'IA peut, dans le cadre des enseignements et apprentissages, accélérer, fluidifier et permettre à pas mal d'acteurs de bénéficier de ces enseignements très vite grâce au numérique », précise-t-il. Selon le ministre, il ne faut pas l'enfermer dans les seules langues nationales, mais aller au-delà en s'appropriant le numérique.

Pour ce mois national de l'alphabétisation, une journée de mobilisation est prévue le 13 septembre prochain à Tambacounda. Des animations culturelles et des sensibilisations vont se dérouler dans les différentes régions et la clôture est prévue à Dakar, le 30 septembre.

