Kenya: Accion clôture un fonds de 61,6 millions de dollars pour soutenir les startups Fintech en phase de démarrage

TLDR

Accion a clôturé un fonds de 61,6 millions de dollars pour investir dans des entreprises de fintech en phase de démarrage ciblant les communautés financièrement mal desservies en Afrique et dans le monde.

Le véhicule, géré par Accion Ventures (anciennement Accion Venture Lab), est le deuxième fonds de la société et s'appuie sur une stratégie de dix ans visant à combiner les objectifs financiers et sociaux par le biais du capital-risque. Le fonds prévoit de réaliser jusqu'à 30 nouveaux investissements.

Parmi les bailleurs de fonds figurent FMO, Proparco, ImpactAssets, la Fondation Ford, MetLife Asset Management et Mastercard, ainsi que d'autres investisseurs commerciaux et d'impact, des family offices et des fondations.

Parmi les investissements récents figurent PaidHR, une startup nigériane spécialisée dans la technologie des ressources humaines qui a levé 1,8 million de dollars en juin 2025, et Flowcart, une plateforme de commerce conversationnel pilotée par l'IA qui a levé 1,55 million de dollars en 2024. Foyer, basée aux États-Unis, et FinFra, basée en Indonésie, font également partie du portefeuille.

Accion Ventures a investi 59,4 millions de dollars dans 76 entreprises de 39 pays depuis 2012, avec 13 sorties à ce jour, dont Apollo Agriculture, Lula et Pula.

Points clés à retenir

La clôture de 61,6 millions de dollars d'Accion met en évidence l'appétit croissant des investisseurs pour les fintechs au service des 1,3 milliard de personnes non bancarisées ou sous-bancarisées dans le monde. La Banque mondiale estime à 5 700 milliards de dollars le déficit annuel de financement des micro, petites et moyennes entreprises, ce qui crée des opportunités pour les startups qui peuvent fournir des services financiers abordables et basés sur la technologie. L'accent mis par le fonds sur la finance intégrée, les données alternatives et l'IA générative reflète l'importance croissante des outils numériques dans l'élargissement de l'accès.

En émettant des chèques institutionnels précoces, Accion se positionne comme une rampe de lancement pour les fintechs en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où la finance traditionnelle est souvent insuffisante pour les petites entreprises et les ménages à faible revenu. Les sorties telles qu'Apollo Agriculture et Lula démontrent que les modèles d'affaires évolutifs dans le domaine de la finance inclusive peuvent générer à la fois de l'impact et des rendements. Avec des capitaux frais, Accion vise à reproduire ces résultats à plus grande échelle, en tirant parti de sa portée mondiale pour repérer les innovations locales et transférer les leçons à travers les zones géographiques.