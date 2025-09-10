Seychelles: Kavango Resources obtient 4,5 millions de dollars grâce à sa cotation à la Bourse des chutes Victoria

TLDR

Kavango Resources Plc a rejoint la Victoria Falls Stock Exchange (VFEX), avec une admission effective le 5 septembre et un début de négociation le 8 septembre.

La société d'exploration cotée à Londres a levé 4,5 millions de dollars grâce à cette cotation pour soutenir ses projets d'exploration et de développement.

Kavango conservera sa cotation sur le London Stock Exchange (LSE) en tant que marché primaire, tout en utilisant le VFEX comme plateforme secondaire pour élargir l'accès.

Kavango Resources Plc a rejoint la Victoria Falls Stock Exchange (VFEX), avec une admission effective le 5 septembre et une négociation débutant le 8 septembre sous le symbole KAV.VX. La société d'exploration cotée à Londres a levé 4,5 millions de dollars par le biais de cette cotation pour soutenir ses projets d'exploration et de développement en Afrique australe.

Kavango conservera sa cotation sur le London Stock Exchange (LSE) en tant que marché primaire, tout en utilisant le VFEX comme plateforme secondaire pour élargir l'accès aux investisseurs régionaux et internationaux. Cet accord permet aux actionnaires de conserver leurs actions en dépôt local et de les négocier sur le VFEX, ou de les transférer à Londres par l'intermédiaire d'un compte de contrôle central.

La société, qui se concentre sur l'exploration des métaux de base et des métaux précieux au Zimbabwe et au Botswana, a déclaré que la cotation soulignait son intention de renforcer les liens avec les actionnaires et les opérations africains.

Lancée en 2020, la VFEX est une bourse libellée en dollars américains conçue pour attirer les capitaux étrangers grâce à des incitations fiscales, au libre rapatriement des fonds et à une réglementation plus légère.

Points clés à retenir

La cotation de Kavango sur le VFEX souligne le rôle croissant de la bourse zimbabwéenne, libellée en dollars, en tant que plateforme régionale de levée de fonds. En obtenant 4,5 millions de dollars, la société d'exploration renforce son bilan tout en signalant un engagement à long terme en faveur de ses projets africains. Pour les investisseurs, la double cotation offre une certaine souplesse : participation locale à des instruments en devises fortes via la VFEX, combinée à un accès aux liquidités plus importantes de Londres. Cette structure peut contribuer à combler les besoins en capitaux de l'Afrique avec les pools d'investisseurs mondiaux.

Pour la VFEX, la cotation est une victoire symbolique. Depuis son lancement en 2020, la bourse s'est positionnée comme une plaque tournante pour les entreprises internationales opérant au Zimbabwe, en offrant des incitations telles que des exonérations fiscales et un rapatriement simplifié. La décision de Kavango de s'inscrire renforce la crédibilité de la VFEX et pourrait encourager d'autres sociétés de ressources à la suivre, ancrant davantage Victoria Falls en tant que centre financier en Afrique australe.