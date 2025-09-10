Nigeria: La Bourse nigériane suspend trois assureurs pour retard dans leurs déclarations

TLDR

Le Nigerian Exchange Limited (NGX) a suspendu la négociation des actions de Regency Alliance Insurance Plc, International Energy Insurance Plc et Universal Insurance Plc.

La suspension a été déclenchée par le fait que les entreprises n'ont pas présenté leurs états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

Les règles prévoient que les émetteurs qui ne remplissent pas leurs obligations de dépôt reçoivent un deuxième avis de carence, s'exposent à une suspension de la cotation et sont soumis à des sanctions.

Le Nigerian Exchange Limited (NGX) a suspendu la négociation des actions de Regency Alliance Insurance Plc, International Energy Insurance Plc, et Universal Insurance Plc, à compter du 1er septembre 2025.

La suspension a été déclenchée par le fait que les sociétés n'ont pas soumis leurs états financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, dans les délais requis. La NGX a déclaré que cette mesure faisait suite à l'expiration de la période de remède réglementaire prévue par ses règles de dépôt par défaut.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces règles prévoient que les émetteurs qui ne respectent pas leurs obligations de dépôt reçoivent un deuxième avis de carence, qu'ils soient soumis à une suspension de la négociation et que l'action soit signalée à la Securities and Exchange Commission et au public investisseur dans un délai de 24 heures.

La suspension empêche les investisseurs d'acheter ou de vendre des actions des trois assureurs jusqu'à ce que les sociétés se mettent en conformité. La NGX n'a pas précisé la durée de la suspension. Dans le passé, les suspensions ont duré des semaines ou des mois, en fonction de la rapidité avec laquelle les entreprises comblent les lacunes en matière de conformité.

La lettre d'information de la Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

La suspension de Regency Alliance, d'International Energy Insurance et d'Universal Insurance souligne l'insistance croissante des régulateurs sur la divulgation en temps voulu des informations relatives aux entreprises, afin de renforcer la transparence des marchés financiers nigérians. Pour les investisseurs, l'impact immédiat est l'illiquidité : les actions des trois sociétés ne peuvent être négociées avant la publication des résultats, ce qui limite la flexibilité des portefeuilles. Pour les assureurs, les retards dans la publication des états financiers audités peuvent susciter des inquiétudes quant à la gouvernance et à la stabilité financière, en particulier dans un secteur où plusieurs acteurs ont été confrontés à des manquements similaires au cours des dernières années.

L'application de la réglementation est devenue plus cohérente à mesure que la NGX et la Securities and Exchange Commission s'efforcent de renforcer la responsabilité des entreprises. La publication d'informations en temps utile est considérée comme essentielle pour la confiance du marché et la précision des évaluations. Les suspensions signalent aux autres émetteurs que les dépôts tardifs ont des conséquences réelles, une tendance qui devrait se poursuivre à mesure que les régulateurs nigérians s'efforcent de s'aligner sur les normes mondiales et d'attirer davantage d'investisseurs institutionnels.