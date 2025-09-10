Afrique: IATF 2025 - Une édition historique qui dépasse toutes les prévisions

10 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les titres de la presse nationale paraissant mercredi ont unanimement qualifié d'historique la 4ème édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), dont les résultats dépassent toutes les prévisions, compte tenu du volume et de la valeur des accords et contrats conclus à l'occasion de cet événement.

Sous le titre "Clôture aujourd'hui de la 4ème édition de l'IATF: à fond sur les projets d'avenir", le quotidien El Moudjahid a relevé le "rythme exceptionnel" de l'événement, "symbole de la montée en puissance de l'Algérie et de la place qu'elle occupe en Afrique".

Le quotidien a également rapporté que "les allées du pavillon central du Palais des expositions (où se déroule l'IATF) ont vibré au rythme des signatures, des annonces et des rencontres stratégiques", conférant à cet événement "une dimension particulière".

El Moudjahid est également revenu de manière détaillée sur l'éditorial de la revue El Djeïch, soulignant que "de par son poids économique et sa dynamique de développement, l'Algérie continue de consolider sa position d'acteur-clé dans le processus de développement et d'intégration africain en accueillant, en ce mois de septembre, la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025)".

De son côté, Le Soir d'Algérie a rapporté que cette Foire a été marquée par la signature de plusieurs accords de partenariat, en plus de l'organisation d'importantes rencontres bilatérales, soutenant qu'il s'agit d'une opportunité pour les entreprises algériennes et les start-up, soutenues par un dispositif inédit d'accompagnement et de financement, de s'impliquer et de conclure des contrats de partenariat.

Pour Le Courrier d'Algérie la 4ème édition de l'IATF s'est distinguée par "une semaine riche en conférences, des rencontres B2B et des réunions entre professionnels et experts", se félicitant d'un "agenda dense, ponctué par la conclusion de nouvelles conventions commerciales et d'investissement ayant abouti à de nombreux partenariats dans divers secteurs stratégiques".

De son côté, le quotidien arabophone El Khabar a qualifié Alger de "capitale de l'intégration économique africaine", s'attardant sur "la conclusion d'accords historiques et stratégiques devant aboutir à la renaissance de l'économie africaine".

Dans le même esprit, El Chaâb a évoqué "les précieux acquis" de cette édition, se référant à la valeur et la diversité des accords signés ainsi que la forte participation des opérateurs économiques africains.

La publication a mis en avant les résultats de cette Foire, ce qui "conforte l'image de l'Algérie en tant que locomotive de l'intégration continentale, en cohérence avec ses positions politiques et diplomatiques dans les forums internationaux".

Dans son commentaire intitulé "Des accords et des chiffres dépassant toutes les prévisions", Echorouk El Youmi est revenu en détail sur les nombreux accords signés, comparant cette Foire d'un "véritable atelier économique ouvert".

Le journal n'a pas manqué de relever le rôle prépondérant de l'Algérie dans le processus de la renaissance de l'économie africaine.

