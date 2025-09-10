Afrique: Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025) - Poursuite des travaux de la septième et dernière journée

ALGER — Les travaux de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025) se poursuivent mercredi au Palais des expositions (Alger), à l'occasion de la septième et dernière journée, marquée par la tenue de plusieurs activités économiques et la cérémonie officielle de clôture.

La matinée est consacrée notamment à un événement organisé par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), ainsi qu'à la poursuite de la signature de contrats commerciaux et accords de partenariat.

Le programme comprend également une séance Pitch du Creative Africa Nexus (CANEX), destinée aux PME africaines, avec remise des prix (10h-14h).

La cérémonie officielle de clôture (14h-16h) sera marquée par l'annonce du prix du meilleur pavillon, la présentation du rapport final sur les contrats conclus au cours de la Foire, ainsi qu'une conférence de presse et une prestation culturelle algérienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette 4e édition de l'IATF, organisée du 4 au 10 septembre sous le slogan "Passerelles vers de nouvelles opportunités", a réuni des délégations issues de 140 pays et plus de 2.000 entreprises africaines et internationales, dont environ 200 algériennes, avec une affluence attendue de près de 35.000 visiteurs professionnels.

L'événement devrait se solder par la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement estimés à plus de 44 milliards de dollars.