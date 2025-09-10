Tunisie: Bizerte - Valorisation des déchets verts - Le compostage par aération, une technique amie de l'environnement

Bizerte — Le centre de valorisation des déchets verts de Bizerte, en activité depuis 2021, se veut un modèle innovant de gestion durable des déchets végétales et de protection de l'environnement, grâce à l'utilisation d'une technique dite de compostage par aération.

Ce processus permet de transformer, efficacement, les résidus végétaux en compost de haute qualité, destinés à l'entretien des espaces verts municipaux.

Le compost produit servira à alimenter la pépinière municipale bouclant ainsi le cycle de valorisation locale, souligne Naziha Jemili, responsable du Centre de valorisation des déchets verts de Bizerte.

Outre l'alimentation de la pépinière municipale, le compostage des déchets verts provenant des parcs urbains joue un rôle primordial en matière de protection de l'environnement.

En effet, selon la responsable, il permet chaque année de valoriser près de 2 000 tonnes de déchets verts, évitant ainsi leur transfert vers la décharge municipale.

Cette démarche se traduit par un impact environnemental positif, limitant notamment les émissions de gaz à effet de serre et la dégradation des sols ainsi que par des réductions significatives des coûts de transport des déchets vers la décharge municipale, sise à 10 km de la municipalité de Bizerte.

Concernant les phases de production du compost, la responsable a indiqué que le processus dure entre 5 et 6 mois. Le compostage par aération, a-t-elle expliqué, repose sur la présence d'oxygène.

Les déchets verts sont mélangés selon un dosage bien déterminé carbone/azote, favorisant ainsi l'activité des micro-organismes responsables de la dégradation.

Le système d'aération, assuré par un retournement régulier et étudié des déchets, permet de maintenir un taux d'oxygène optimal et une température comprise entre 60 et 70°C, ce qui accélérera la transformation de la matière organique en compost stable et riche en nutriments, tout en réduisant les mauvaises odeurs.

Ce projet permet non seulement de transformer les déchets verts en un amendement organique de qualité mais aussi de contribuer à la protection de l'environnement et à la durabilité des espaces verts de la ville.

A noter que l'initiative s'appuie sur des partenariats stratégiques, notamment avec la commune de Rust en Allemagne et la Faculté des sciences de Bizerte et l'Agence nationale de gestion des déchets, renforçant, ainsi, l'expertise technique et scientifique du projet.

L'expérience réussie du centre de Bizerte a été transposée dans d'autres municipalités, dont Gafsa et Mahdia, ce qui témoigne de l'efficacité et de la faisabilité de ce modèle de compostage par aération pour une gestion durable des déchets verts.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie municipale de promotion de l'économie circulaire, de recyclage des déchets organiques et de protection de l'environnement et constitue ainsi un exemple concret d'une transition réussie vers des pratiques écologiquement responsables à l'échelle locale.