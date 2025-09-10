Afrique: RDC-Sénégal - Didier Budimbu condamne les actes de vandalisme au Stade des Martyrs

10 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À la suite de la défaite des Léopards (2-3) face au Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le ministre des Sports, Didier Budimbu, a exprimé sa profonde indignation face aux actes de vandalisme perpétrés par certains supporters congolais au Stade des Martyrs.

« Nous observons avec une profonde tristesse l'état du Stade des Martyrs, un lieu qui incarne l'essence même de nos plus fortes émotions et notre fierté nationale. Ces actes sont non seulement inacceptables, mais ils sont profondément contraires à l'esprit sportif. C'est pourquoi nous condamnons avec la plus grande fermeté de telles dégradations », a-t-il déclaré sur son compte X.

L'on a enregistré des jets de projectiles et d'urines sur la pelouse à l'endroit des officiels, des chaises arrachées et cassées dans les tribunes, des violences physiques dans et autour du stade, des bousculades ayant semé la panique. Ces actes ont entrainé l'intervention urgente des forces de l'ordre pour contenir les débordements.

Le Stade des Martyrs, récemment rénové, a subi des dommages importants.

Appel à l'unité et au soutien

Didier Budimbu a invité les supporters à dépasser la tristesse et à soutenir inconditionnellement les Léopards et leur sélectionneur :

« Le sport doit rester une force d'union, pas de division. Plus que jamais, notre équipe nationale a besoin de notre appui indéfectible ».

