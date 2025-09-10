Congo-Kinshasa: Rubens Mikindo plaide pour la paix après une caravane humanitaire au Nord-Kivu

Le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Rubens Mikindo, a clôturé, il y a quelques jours, une caravane humanitaire dans les territoires de Beni, Lubero et Walikale, au Nord-Kivu, dans le cadre de ses vacances parlementaires.

Invité de Radio Okapi ce mercredi 10 septembre, il dresse un tableau préoccupant de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province, qu'il qualifie de « précaire ».

Face à cette crise persistante, Rubens Mikindo estime que les processus de Washington et de Doha constituent une voie prometteuse pour le rétablissement de la paix dans la région.