Congo-Kinshasa: 89 personnes tuées lors des attaques des ADF - Judith Suminwa appelle à la cohésion nationale

À la suite des attaques meurtrières perpétrées par les rebelles ADF dans les territoires de Beni et Lubero au Nord-Kivu, ayant causé 89 morts, de nombreux blessés et disparus, la Première ministre Judith Suminwa a lancé un appel solennel à la cohésion nationale et à la solidarité envers les populations affectées.

Dans un communiqué publié ce mercredi 10 septembre, elle a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, salué le courage des survivants. Elle a assuré que le « Gouvernement va garantir la sécurité, poursuivre les responsables devant la Justice et bâtir un avenir pacifique et prospère pour tous les Congolais ».

La société civile locale redoute une aggravation du bilan, plusieurs habitants étant toujours portés disparus.

« La Première ministre salue le courage de survivants et réaffirme que toute la Nation partage leur douleur et leur résilience face à l'adversité », souligne le communiqué.

Ces civils ont été tués lors des attaques attribuées aux rebelles des ADF dans la localité de Ntoyo, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu).

L'attaque est survenue vers 22 heures, heure locale, alors que les civils assistaient à une veillée mortuaire. Les assaillants ont tué des civils à l'arme blanche et par balles.

La société civile locale craint que ce « bilan de provisoire » ne s'alourdisse ; de nombreux habitants étant toujours introuvables.

L'intervention rapide des forces conjointes FARDC et UPDF, basées à Mangurejipa, a permis de limiter l'ampleur des dégâts.

Dans les villages de Fotodu et d'Avey, dans le territoire de Beni, une autre attaque a fait 18 morts, selon le ministère de la Communication.