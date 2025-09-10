Congo-Kinshasa: MSF alerte sur la flambée de violences meurtrières en Ituri

L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) exprime une grande préoccupation face à la flambée de violences meurtrières qui secoue la province de l'Ituri depuis juin 2025.

Selon un document officiel de cette ONG, consulté mercredi 9 septembre par Radio Okapi, l'afflux massif de blessés dans les hôpitaux locaux provoque une saturation des capacités de prise en charge, aggravant la crise humanitaire.

MSF rapporte que les violences ont pris leur origine fin juin 2025, avec une attaque de la milice CODECO contre un site de déplacés à Djugu ayant causé la mort de neuf personnes, dont des femmes et des enfants.

Ces attaques se sont multipliées avec notamment des affrontements dans des localités comme Katsu et Komanda, où plus de 40 personnes ont été tuées dans une église, une tragédie attribuée au groupe rebelle ADF.

MSF dénonce vivement les conditions d'accès aux soins extrêmement limitées, laissant de nombreuses victimes sans assistance médicale appropriée et aggravant leurs souffrances physiques et psychologiques.

Pour MSF, ces violences contre les civils sont inacceptables. L'organisation appelle tous les groupes armés engagés dans le conflit à épargner les populations civiles et à mettre fin à ces attaques, qui non seulement provoquent des pertes humaines lourdes mais compromettent aussi davantage l'accès aux soins essentiels dans une région déjà fragile.