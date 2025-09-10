Tunisie: BH Leasing maintient un bilan solide

Au terme du premier semestre 2025, le bilan de BH LEASING révèle que le total des actifs a atteint 308,2 MD.

Ce montant représente une augmentation par rapport aux 291,9 MD enregistrés au 30 juin 2024, bien qu'il soit légèrement inférieur aux 309,5 MD du 31 décembre 2024. Le poste « Créances sur la clientèle » constitue la majorité des actifs, s'élevant à 283,8 MD.

Cette catégorie se décompose en créances de leasing « encours financiers » pour un montant net d'environ 269,8 MD, et en créances de leasing « impayées » totalisant un montant net de 13,6 MD.

Du côté des passifs et capitaux propres, le total s'élevait également à 308,2 MD. Les passifs ont totalisé 268,2 MD, tandis que les capitaux propres après affectation du résultat atteignaient 40 MD. Le capital social s'élève à 35 MD. Les emprunts et dettes rattachées figuraient comme le principal poste de passif, avec un montant de 234,2 MD. Durant la période, la société a enregistré des encaissements provenant des emprunts de 40 MD, et des remboursements d'emprunts s'élevant à 40,3 MD.

L'état de résultat pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 montre des produits nets d'exploitation de 8,3 MD. Le résultat d'exploitation a atteint 1,17 MD. Après déduction de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité, le résultat net de l'exercice s'est établi à 706 mille dinars. Il est à noter que le résultat net de la période précédente au 30 juin 2024 était de 2,45 MD. Le résultat par action est de 0,101 dinar.

L'état de flux de trésorerie a enregistré une variation négative de la trésorerie de 6,9 MD pour le semestre. Les flux de trésorerie affectés à l'exploitation se sont chiffrés à 6,45 MD en négatif, contre un solde négatif de 4,75 MD au 30 juin 2024. La trésorerie à la clôture de l'exercice, au 30 juin 2025, était de 8,2 MD.