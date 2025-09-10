Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2025 - Mission accomplie pour la première promotion

La cérémonie officielle de sortie de la première cohorte des élèves en immersion patriotique a eu lieu, le mardi 9 septembre 2025, à Koudougou. Elle a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné des membres de son gouvernement.

Après un mois de formation, les nouveaux bacheliers de la session 2025 qui constitue la première promotion des élèves en immersion patriotique quittent les centres d'accueil pour leurs familles. La cérémonie officielle marquant la fin de l'immersion pour cette première cohorte est intervenue, le mardi 9 septembre 2025, à la place de la Nation de Koudougou en présence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et des membres de son gouvernement. Le chef du gouvernement représentant le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a félicité ceux qu'il appelle les patriotiques d'avoir relevé le défi.

Votre présence ici, a-t-il affirmé, illustre la relève et la continuité de la vision révolutionnaire portée par le camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Taroré. Une

vision qui, selon lui, commande de forger un citoyen nouveau, conscient de ses devoirs, engagé pour son peuple et debout face aux défis de notre temps. Et, Jean Emmanuel Ouédraogo de poursuivre en ces termes : « Vous êtes la preuve vivante que l'immersion patriotique n'est ni une formation militaire ni une privation de vacances, mais bien une école de la vie ».

Il a ajouté que cette école leur a permis de revisiter notre histoire, de comprendre la diversité socio-culturelle de notre pays, de mesurer les sacrifices de nos devanciers et de saisir le sens de l'engagement du camarade président du Faso à bâtir un Burkina Faso libre, digne et prospère.

« L'immersion, une rupture »

Pour lui, le rang de pionnier de l'immersion patriotique honore ces jeunes patriotes, mais il les engage aussi. « Vous portez une responsabilité particulière, celle d'incarner l'ordre, la discipline, l'amour du travail bien fait, le respecte des règles et le sens du collectif », a précisé le chef du gouvernement. La révolution, a-t-il affirmé, repose sur vos épaules, elle exige de vous courage et détermination mais aussi humilité et fraternité.

« Servir la nation est l'oeuvre la plus noble de l'existence, aimer sa patrie c'est se lever chaque matin avec la conviction que rien n'est au-dessus du destin de son peuple », a conclu M. Ouédraogo. Selon le coordonnateur national de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, Zakaria Soré, cette sortie de la première promotion des appelés de l'immersion patriotique traduit la volonté du chef de l'Etat de placer la jeunesse au coeur du combat pour la souveraineté, la dignité et la renaissance du Burkina.

Pour lui, l'immersion marque une rupture avec l'ancien ordre qui formait des élites

détachées de leur peuple. « Désormais, suivant la vision du capitaine Ibrahim Traoré, nous voulons former des citoyens patriotes, enracinés dans les valeurs de notre pays, connaissant sa sociologie et son histoire, lucides sur les enjeux géopolitiques actuels et porteurs de la flamme de la Révolution », a-t-il signifié.

Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire, Boubakar Savadogo, a rendu hommage aux encadreurs militaires et civils qui ont transmis des connaissances, mais surtout des valeurs aux élèves en immersion. D'après lui, « Ils ont aussi façonné leurs esprits et leurs caractères. Il a exprimé sa gratitude aux parents d'élèves ainsi qu'à tous les acteurs qui ont contribué à leur manière au succès de cette première expérience de l'immersion patriotique dans notre système de formation à l'endroit des jeunes diplômés ».

Le gouverneur de la région de Nando Adama, Jean Yves Béré, s'est réjoui du choix de sa circonscription pour abriter la cérémonie officielle de fin de l'immersion patriotique. La cérémonie a été marquée par un défilé et la remise des attestations aux appelés de l'immersion patriotique 2025.