Burkina Faso: Dispositifs de lutte contre les zoonoses - Un rendez-vous stratégique pour fédérer les efforts

L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec d'autres institutions, organise un atelier national de mise en commun des capacités clés du Règlement sanitaire international (RSI) et des Performances des services vétérinaires (PVS), du 9 au 12 septembre 2025 à Ouagadougou.

L'Organisation des nations unies pour l'alimentation (FAO), en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé sanitaire (OMSA) et le Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE) ont mis en oeuvre l'approche « une seule santé (One health) » pour renforcer les capacités de prévention, de détection et de contrôle des maladies zoonotiques au niveau national, régional et international.

En vue d'orienter les acteurs des services de la santé humaine, animale et environnementale sur le processus de mise en place de cette approche et améliorer les performances de lutte contre les zoonoses, des acteurs de la santé, d'organisations de la société civile, d'institutions internationales, de départements ministériels et des partenaires techniques et financiers se réunissent du 9 au 12 septembre 2025 à Ouagadougou. Ils vont échanger sur la mise en commun des capacités clés du Règlement sanitaire international (RSI) et des Performances des services vétérinaires (PVS).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bien plus qu'un simple rendez-vous technique, cet atelier marque une étape décisive dans la convergence des efforts nationaux pour renforcer la résilience des systèmes de santé face aux crises actuelles et futures. Selon la représentante du ministre de la Santé, Estelle Dembélé, cette session offre l'opportunité de croiser les regards, d'harmoniser les approches et de faire émerger des synergies concrètes entre les évaluations du RSI et du PVS. « Cette rencontre nous invite à ins- crire notre action dans une logique du One Health, où chaque acteur, chaque secteur contribue à une réponse intégrée et cohérente », a-t-elle fait comprendre aux participants.

La FAO s'engage à apporter un soutien technique

Tout en saluant l'engagement des experts nationaux, des parties prenantes qui ont oeuvré pour la réussite de cette initiative, la représentante du ministre a aussi soutenu que la rencontre s'inscrit dans une vision ambitieuse du gouvernement qui place la santé au coeur du développement durable et de la souveraineté nationale. « Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. En mutualisant nos efforts, en valorisant nos expertises et en consolidant nos partenariats, nous avons les moyens de bâtir un système de santé plus robuste, plus équitable et plus créatif », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, le représentant du représentant par intérim de la FAO au Burkina Faso, Pidemnewe Pato, a déclaré que durant les quatre jours, les participants vont s'appuyer sur des évaluations déjà réalisées dans leurs secteurs respectifs et explorer les moyens d'améliorer leurs niveaux de préparation aux risques sanitaires au Burkina Faso. A l'issue de la rencontre, a fait savoir M. Pato, les participants seront en mesure de mieux comprendre le RSI, le rôle de l'OMS, le mandant de l'OMSA et les PVS. A son avis, ils devraient pouvoir identifier les forces, les faiblesses de la collaboration intersectorielle au Burkina Faso et les activités opérationnelles pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action conjoint. Il a assuré aux participants que la FAO est engagée avec l'ensemble des partenaires pour apporter son soutien technique dans la lutte quotidienne contre les zoonoses et autres menaces sanitaires.