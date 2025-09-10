Cote d'Ivoire: Région du Poro - Torgokaha célèbre l'excellence et la fraternité autour de l'éducation et du sport

La communauté de Torgokaha, village situé dans la périphérie de Korhogo dans la région du Poro, était, le 6 septembre 2025 au rythme de la 2e édition de la Journée d'excellence et du tournoi de la Fraternité.

Placée sous le patronage du député-maire de Korhogo, M. Lacina Ouattara dit Lass PR, Conseiller technique du Président de la République, et sous le parrainage de M. Tuo Nagalourou, président de la Mutuelle de développement socio-économique de Torgokaha et conseiller municipal, l'événement a été marqué par une forte mobilisation des élèves, des mamans, des jeunes et des cadres du village.

La cérémonie a mis en avant la promotion de l'excellence scolaire, valeur chère aux autorités locales. Pas moins de 200 kits scolaires (composés de cahiers, sacs à dos, ensembles géométriques et ardoises) ont été remis aux meilleurs élèves du village. Ces récompenses viennent encourager les efforts fournis par la jeunesse de Torgokaha, qui compte cette année 50 admis en classe de 6e, 20 au BEPC et 10 au baccalauréat. Plusieurs jeunes du village sont également engagés dans des parcours de formation professionnelle.

Parce que la réussite des enfants et la cohésion sociale passent aussi par le rôle des mères, 150 complets de pagne ont été offerts aux mamans du village. Ce geste symbolique a été salué comme une reconnaissance de leur contribution quotidienne à l'éducation et au bien-être familial.

Le sport, vecteur de fraternité

Moment fort de la journée, la finale du Tournoi de la Fraternité a opposé l'équipe de Tegueré à celle de Koko, toutes deux venues de Korhogo. Après un match intense conclu sur un score nul (0-0), Tegueré a remporté la victoire aux tirs au but. Le tournoi a rassemblé 32 équipes, chacune repartant avec un jeu de maillots et un ballon.

Les meilleures formations et joueurs ont été distingués par des récompenses allant de 200 000 F CFA pour le champion, à des trophées pour le meilleur joueur, le meilleur buteur, l'équipe fair-play et les arbitres.

S'adressant aux participants, le député-maire Lacina Ouattara dit Lass PR a rappelé l'importance de l'unité et de la solidarité, valeurs chères au Président de la République, Alassane Ouattara :

« Le président de la République ne lésine pas sur les moyens pour la promotion du mérite et de l'excellence. Il est donc bon que nous autres, cadres, lui emboîtions le pas. Nous devons également être solidaires comme le chef de l'État nous l'a recommandé, en vue d'alléger la tâche de nos parents. »

Le maire a également exhorté les élèves à redoubler d'efforts dans leurs études, a salué le rôle fondamental des mères et a invité la jeunesse sportive à cultiver l'esprit d'équipe et le vivre-ensemble.

Organisée par la Mutuelle de Développement Socioéconomique de Torgokaha, cette journée a parfaitement combiné l'éducation, la solidarité et le sport, traduisant la volonté des cadres du village de contribuer activement au développement local.

Au-delà des dons et des trophées, la Journée d'Excellence et le Tournoi de la Fraternité s'imposent désormais comme un rendez-vous annuel incontournable pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir une jeunesse responsable et ambitieuse.