Cote d'Ivoire: Namizata Sangaré (présidente du CNDH) - « Les élections doivent être un moment de paix et non de confrontation »

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a engagé une série de consultations nationales visant à garantir la transparence et l'inclusivité de la présidentielle et des législatives en Côte d'Ivoire.

La deuxième séance de ces échanges s'est tenue ce mardi 9 septembre 2025, au siège de l'institution, avec les partis politiques. À cette occasion, la présidente du CNDH, Mme Namizata Sangaré, a insisté sur la nécessité d'un processus électoral équitable et apaisé, où chaque citoyen peut exprimer librement son choix.

Ces consultations ont pour objectif de recueillir les attentes des différentes composantes de la société, d'identifier les préoccupations et de proposer des solutions adaptées aux défis électoraux. Pour le CNDH, il s'agit de renforcer la confiance du peuple envers les institutions et de consolider l'unité nationale autour d'un idéal démocratique partagé.

Selon Mme Sangaré, les élections ne doivent plus être perçues comme des moments de tension ou de confrontation, mais comme des occasions de renouvellement pacifique du contrat social, dans le strict respect des règles démocratiques.

Elle a par ailleurs reconnu les défis persistants, parmi lesquels la fiabilité de la liste électorale, la composition et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI), l'accès équitable aux médias ou encore la gestion des contentieux. « Ces préoccupations sont légitimes et doivent être abordées avec responsabilité dans un cadre de dialogue constructif », a-t-elle souligné.

La présidente du CNDH a également rappelé que la garantie des droits civils et politiques - liberté d'expression, de réunion et participation à la vie publique - constitue un fondement incontournable. Ces droits, consacrés par les instruments internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire et inscrits dans la Constitution du 8 novembre 2016, doivent être respectés sans discrimination ni intimidation. Elle a ainsi invité les représentants des partis politiques à jouer pleinement leur rôle dans l'éducation civique, la mobilisation pacifique et la promotion du dialogue.

Pour mémoire, la première séance de ces consultations s'est tenue le vendredi 5 septembre 2025 avec les organisations de la société civile.