Sénégal: Pour une ceinture verte de Dakar - Urgence d'un urbanisme écologique

tribune

Alors que la saison des pluies s'est installée avec ses attributs chaleur suffocante et d'inondations, Dakar révèle une autre fragilité : son manque criant d'arbres. Face à la boulimie foncière et à l'urbanisation débridée, la capitale doit repenser son développement. La création d'une ceinture verte n'est pas une utopie : c'est une urgence écologique, sociale et citoyenne.

Une capitale qui perd son souffle

La saison des pluies est arrivée, mais loin d'apporter un souffle de répit, elle s'installe avec son lot de fortes chaleurs, d'humidité pesante, de pollution urbaine et d'inondations.

Dakar vit une urgence silencieuse le manque d'arbres. Aujourd'hui, rares sont les maisons neuves qui réservent une place à un arbre. Sur les grands axes, le bitume règne. Et dans les appartements, la végétation se réduit souvent à un simple pot de fleurs sur un balcon.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'urbanisation galopante et la boulimie foncière ont fait disparaître l'ombre des arbres au profit d'un béton omniprésent. La ville s'étend, se densifie, mais elle perd en même temps ce qui faisait sa respirabilité : des cours arborées avec des arbres fruitiers, des rues bordées de flamboyants, des places où les enfants jouaient à l'ombre d'un neem...

Les dakarois affrontent chaque année des vagues de chaleur extrême, aggravées par l'absence d'îlots de fraîcheur.

Les ventilateurs tournent à plein régime, la climatisation devient refuge, au prix d'une consommation énergétique coûteuse et polluante. En plus d'accentuer la pollution, ces solutions de survie creusent les inégalités : seuls ceux qui en ont les moyens peuvent s'offrir ce répit artificiel.

Boulimie foncière, déficit de vision

Depuis des années, les programmes immobiliers se multiplient à Dakar, des immeubles à foison, sans prise en compte des besoins écologiques. Dakar fait face à une boulimie foncière, où chaque mètre carré doit être construit, vendu ou rentabilisé, sans aucune prise en compte de la qualité de vie et du bien-être des dakarois. Les cours intérieures se construisent sans arbres, les rares espaces verts sont sacrifiés, et même les arbres centenaires sont abattus sans compensation.

Il est temps d'établir une règle claire, applicable sans aucun passe-droit :

Aucun programme immobilier ne devrait être validé sans un plan de végétalisation intégré.

Chaque arbre coupé doit être remplacé par plusieurs arbres replantés.

Un immeuble peut se construire, un arbre aussi. Mais un arbre met vingt ans à donner l'ombre enlevée, donc abattre un arbre pour construire sans replanter, c'est hypothéquer l'avenir.

Quand le manque d'arbres aggrave les inondations

Avec le dérèglement climatique qui cause en partie des précipitations extrêmes, nos villes, notamment Dakar sont de plus en plus menacées par les inondations. L'absence d'assainissement dans plusieurs quartiers n'en est pas le facteur. Ne nous y trompons pas !

On oublie trop souvent que l'arbre n'est pas seulement un climatiseur naturel. Il est aussi un régulateur hydrique. Ses racines absorbent une partie des pluies, ralentissent le ruissellement, limitent les stagnations et réduisent les inondations.

Chaque saison des pluies nous ramène à la dure réalité : des quartiers submergés, une eau stagnante avec une prolifération de moustiques, de mauvaise odeur...

Le déficit d'arbres fragilise davantage la ville, plus de béton, moins de perméabilité des sols, moins de racines pour retenir l'eau : la formule est simple, et ses conséquences sont visibles.

L'urgence citoyenne : chacun peut agir

Il serait trop facile de renvoyer la responsabilité aux seuls décideurs. Bien sûr, l'État et les collectivités doivent jouer leur rôle. Mais le changement viendra aussi de chacun d'entre nous. Si nous décidons collectivement de traiter l'arbre comme un trésor vivant, que chaque citoyen, dans son périmètre d'action, prend à coeur le devoir de replanter ce que le béton a effacé le pari sera gagné à moitié.

Des actions simples auront avec un impact considérable dans une futur proche :

Ceux qui vivent en maison peuvent planter dans leur cour : un arbre fruitier, un arbuste, un neem.

Ceux qui vivent en appartement peuvent végétaliser leur balcon, leur terrasse, et peut-etre même leur cage d'escalier.

Des riverains pourraient mettre en place des potagers à partager

Les écoles, entreprises et institutions publiques doivent devenir des lieux pilotes de végétalisation.

Ce n'est pas une utopie, mais une nécessité. Chaque arbre planté est un îlot de fraîcheur en devenir, une réserve d'oxygène, une protection contre une pluviométrie abondante.

Un urbanisme écologique, ce n'est pas une option. C'est un pacte vital pour Dakar.

Et évidemment que ces initiatives personnelles devront être accompagnées par une politique de la ville ambitieuse qui fait la part belle à l'écologie.

La ceinture verte : un bouclier écologique et social

Pour inverser cette tendance Dakar a besoin d'une ceinture verte, comme en disposent d'autres grandes métropoles du monde.

Nous avons les espaces qui pourraient convenir :

Sur l'ancien site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor

Le long de la VDN

Le littoral dakarois

Autant de zones stratégiques à transformer en réservoirs de biodiversité, en jardins botaniques, en poumons verts urbains, capables d'atténuer la chaleur, d'absorber une partie des pluies et de réconcilier Dakar avec son environnement en offrant des espaces de détente et de sport aux habitants.

Ce n'est peut-être pas un investissement de prestige, mais c'est indéniablement un investissement dans la santé publique, la justice sociale et la durabilité urbaine.

La ville de Dakar n'a pas seulement besoin de logements, elle a besoin d'ombre, d'air, donc d'arbres.

La ceinture verte est une urgence pour préserver la vie, l'équité et la dignité urbaine.

Dakar 2050 : choisir la ville qui respire

L'avenir de Dakar se dessine dès aujourd'hui. En 2050, si rien ne change, la capitale pourrait ressembler à une métropole saturée, suffocante, où la chaleur devient insupportable une grande partie de l'année. Les inondations se répéteraient à chaque hivernage, paralysant des quartiers entiers. Les enfants grandiraient sans jamais connaître la fraîcheur d'un flamboyant, ni la douceur d'un fruit cueilli dans une cour familiale. L'air pollué, les sols imperméabilisés et la dépendance à la climatisation deviendraient la norme, avec leur lot d'inégalités sociales et de maladies respiratoires.

Mais un autre avenir est possible, Dakar 2050 pourrait être une capitale pionnière d'Afrique de l'Ouest, où la ceinture verte jouerait le rôle de bouclier écologique. Les anciens sites bétonnés transformés en parcs et jardins, les avenues bordées d'arbres, les écoles et hôpitaux entourés de jardins pédagogiques offriraient à la population un cadre de vie plus sain. La fraîcheur naturelle remplacerait la dépendance aux climatiseurs. Les arbres deviendraient un patrimoine collectif, transmis comme une richesse vivante aux générations futures.

La ceinture verte que nous appelons de nos voeux n'est pas un luxe. C'est une urgence pour préserver la vie, l'équité et la dignité urbaine. Dakar 2050 peut être la ville qui suffoque ou la ville qui respire. La décision nous appartient aujourd'hui, saurons-nous faire preuve de vision et de responsabilité pour faire le bon choix ?

Consultante RSE et ODD11 (Villes et communautés durables