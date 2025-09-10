Tunisie: Stade Tunisien - Espérance et CA - CSS - voici les arbitres de la 5e journée

La Direction nationale d'arbitrage a désigné les arbitres des rencontres de la 5e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel, programmées les 11, 13 et 14 septembre.

Toutes les rencontres se joueront à 16h00.

Programme des matches et désignation des arbitres : Jeudi 11 septembre À Bir Bouregba : AS Soliman - Olympique Béja Arb: Fraj Abdellaoui / VAR:

Hosni Neili À Kairouan : JS Kairouan - AS Marsa Arb: Badis Ben Salah / VAR: Hamza Jaied À Métlaoui : ES Métlaoui - JS Omrane Arb: Haythem Trabelsi / VAR: Khelil Trabelsi Samedi 13 septembre Au Bardo : Stade Tunisien - Espérance de Tunis Arb: Nidhal Letaief / VAR: Haythem Guirat À Monastir : US Monastir - Étoile du Sahel Arb: Mehrez Melki / VAR: Majdi Bellagha À Ben Guerdane : US Ben Guerdane - CA Bizertin Arb: Houssem Boulaares / VAR: Dorsaf Guenouati Dimanche 14 septembre À Radès : Club Africain - CS Sfaxien Arb: Sadok Selmi / VAR: Naim Hosni À Gabès : AS Gabès - ES Zarzis Arb: Khelil Jary / VAR: Khaled Gouider