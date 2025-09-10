Sénégal: Attaque israélienne contre Doha - Dakar condamne, se dit 'vivement préoccupé'

Dakar — Le Sénégal, par la voix de son ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a fait part de sa "vive préoccupation" à la suite de l'attaque menée mardi par Israël contre Doha, condamnant "une grave atteinte au droit international".

"Le Sénégal exprime sa vive préoccupation suite à l'attaque israélienne à Doha, en violation de la souveraineté du Qatar", rapporte un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dont l'APS a eu connaissance.

L'armée israélienne a mené des frappes à Doha, la capitale du Qatar, où plusieurs explosions ont été entendues, mardi, suivies de fumées s'élevant dans le ciel.

Le Qatar dit se réserver le droit de riposter à ces attaques israéliennes qui viseraient, selon Tel Aviv, des responsables du Hamas, le mouvement se réclamant de la résistance palestinienne.

Selon le communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères, le Sénégal "condamne cet acte qui constitue une grave atteinte au droit international et exprime son soutien et sa solidarité au gouvernement et au peuple du Qatar".

Le Sénégal appelle dans le même temps "le gouvernement israélien à la retenue et au respect des règles du droit international conformément aux principes fondateurs de la Charte des Nations unies".